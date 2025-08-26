晴時多雲

財經 > 國際財經

華為被爆採用台積電5奈米技術 「這款」晶片曝

2025/08/26 21:07

外媒報導，傳華為最新的伺服器晶片鯤鵬930基於台積電的5奈米架構打造。（擷取自網路影片）外媒報導，傳華為最新的伺服器晶片鯤鵬930基於台積電的5奈米架構打造。（擷取自網路影片）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體GSMArena報導，傳華為最新的伺服器晶片鯤鵬930基於台積電的5奈米架構打造。根據@Kurnalsalts在拆解影片中分享了該晶片的製程過程，並透露這項發現。

鯤鵬930新晶片的性能預計將比上一代產品提升近兩倍，儘管它與英特爾和超微的最新一代產品仍有幾代差距。

鯤鵬930的CPU採用台積電N5製程製造，I/O晶片據推測採用中芯國際14奈米製程。這款晶片尺寸為77.5毫米x58.0 毫米，採用雙插槽主機板，採用泰山CPU架構，每個CPU晶片包含10個CPU叢集。每個集群整合2個CPU核心，使核心總數達到80個。此外，鯤鵬930內部的每個晶片都支援91MB三級快取和2MB二級快取。該晶片還配備96條PCIe通道和16通道記憶體連接。

華為早在2020年就委由台積電代工生產5奈米晶片麒麟9000，但在2020年9月，美國收緊對中國晶片政策，導致台積電對華為直接「斷供」。華為的麒麟9000晶片庫存耗盡後，華為手機業務陷入困境，一度靠高通的4G晶片續命。

2025年初傳出華為透過白手套向台積電下單，生產華為「昇騰（Ascend）910B處理器」AI晶片，因違反美國出口管制，很快就被台積電發現而斷供。

