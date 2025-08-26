晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普宣佈解除Fed理事職務 庫克聲明：總統無權這麼做

2025/08/26 12:13

聯準會理事庫克（Lisa Cook）。（法新社資料照）聯準會理事庫克（Lisa Cook）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（25日）在社群宣佈解僱聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）這是他對央行獨立性攻擊前所未有明顯的升級。庫克也發佈聲明回應表示，總統沒有權力這麼做。

《CNBC》報導，川普週一在真實社群（Truth Social）發佈1封解僱信，文中指控庫克在申請房屋抵押貸款時做了虛假陳述。

針對川普的指控，庫克聲明表示，總統聲稱是「因故」解僱自己，但在法律上這並不構成任何理由，川普沒有權力這麼做。庫克也強調，自己不會離職，將繼續履行職責，幫助美國經濟，就像自己從2022年以來一直在做的事情。

庫克也聘請了律師洛威爾（Abbe Lowell）作為代表，洛威爾在聲明指出，川普再次利用社群媒體發文開炮，他反射性的霸凌依然存在缺陷，他的要求缺乏任何正當流程、依據或法律支持。將採取一切必要措施阻止他企圖採取的非法行動。

川普在致庫克的信中寫道，基於在金融問題上的欺騙行為和潛在的犯罪行為，美國人民和自己都無法信任庫克的誠信。這種行為表現出金融交易中的嚴重疏忽，令人懷疑庫克作為金融監管者的能力和可信度。

庫克於2022年被前總統拜登（Joe Biden）提名為Fed理事，成為聯準會史上首名黑人女性理事。川普解僱庫克的決定預計引發法律挑戰，最終可能交由最高法院進行裁定。

民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）週一也對這一事件表達看法，華倫聲明指出，非法解僱庫克的行為是總統絕望地尋找代罪羔羊，以掩蓋其未能降低美國人生活成本的最新例證。作為參院銀行委員會資深成員的華倫表示，此舉公然違反《聯邦準備法》，是強行奪權的獨裁行為，必須在法庭上推翻這次行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財