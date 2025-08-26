川普宣佈解除Fed理事職務 庫克聲明：總統無權這麼做

聯準會理事庫克（Lisa Cook）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（25日）在社群宣佈解僱聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）這是他對央行獨立性攻擊前所未有明顯的升級。庫克也發佈聲明回應表示，總統沒有權力這麼做。

《CNBC》報導，川普週一在真實社群（Truth Social）發佈1封解僱信，文中指控庫克在申請房屋抵押貸款時做了虛假陳述。

針對川普的指控，庫克聲明表示，總統聲稱是「因故」解僱自己，但在法律上這並不構成任何理由，川普沒有權力這麼做。庫克也強調，自己不會離職，將繼續履行職責，幫助美國經濟，就像自己從2022年以來一直在做的事情。

庫克也聘請了律師洛威爾（Abbe Lowell）作為代表，洛威爾在聲明指出，川普再次利用社群媒體發文開炮，他反射性的霸凌依然存在缺陷，他的要求缺乏任何正當流程、依據或法律支持。將採取一切必要措施阻止他企圖採取的非法行動。

川普在致庫克的信中寫道，基於在金融問題上的欺騙行為和潛在的犯罪行為，美國人民和自己都無法信任庫克的誠信。這種行為表現出金融交易中的嚴重疏忽，令人懷疑庫克作為金融監管者的能力和可信度。

庫克於2022年被前總統拜登（Joe Biden）提名為Fed理事，成為聯準會史上首名黑人女性理事。川普解僱庫克的決定預計引發法律挑戰，最終可能交由最高法院進行裁定。

民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）週一也對這一事件表達看法，華倫聲明指出，非法解僱庫克的行為是總統絕望地尋找代罪羔羊，以掩蓋其未能降低美國人生活成本的最新例證。作為參院銀行委員會資深成員的華倫表示，此舉公然違反《聯邦準備法》，是強行奪權的獨裁行為，必須在法庭上推翻這次行動。

