美關稅加劇結構性衰退 中國經濟火車頭廣東每況愈下

廣東是中國製造業重鎮，深受美中貿易戰衝擊。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕廣東是中國第一個經濟特區，從1978年至2018年，廣東人均GDP在40年間成長逾220倍，經濟規模已略大於南韓。以製造與出口為導向的廣東向來是帶動中國經濟成長的火車頭省份，然而美國總統川普掀起的貿易戰加劇廣東的衰退，重創廣東的各行各業。

金融時報報導，在中國低成本製造業鼎盛時期，以製鞋聞名的東莞厚街鎮每年成千上萬的國外與本土買家絡繹於途。但現在隨著川普引發的貿易緊張，低端製造業的結構性衰退與消費信心疲軟進一步加劇，在地人說，許多工廠閒置，週邊餐廳與商業活動皆受衝擊。

製造業遷往東南亞讓十多年前來到厚街鎮找工作的廚師李吉磊（音譯）感到淒涼，他說，「生意很糟，許多工廠都走了，但我們的孩子在這裡上學，我們沒辦法搬家」。

報導說，美中貿易談判持續進行，儘管美國已將中國商品的額外關稅降至30%，但加徵的關稅與高漲的不確定性讓去年出口總額近5.9兆人民幣的廣東尤其容易受影響。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家賈西亞－赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）指出，「影響至鉅，廣東企業是美中貿易戰的核心」。

她說，早在今年美國關稅衝擊中國商品之前，房地產低迷與內需疲軟已影響廣東經濟，而華府最新的貿易攻勢將重創廣東的經濟前景；她表示，「這個省的表現不若以往，有些事真的出了問題」。

報導指出，廣東去年經濟成長僅3.5%，連續3年未達標，也遠低於全國5%的經濟成長。中國高科技重鎮深圳，去年是廣東唯一GDP成長高於全國平均的城市。省會廣州GDP成長2.1%，以生產家具與家電聞名的佛山成長1.3%。而中國最早經濟特區之一的汕頭則僅增0.02%。

