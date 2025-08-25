晴時多雲

傳產成台美關稅談判籌碼？ 鄭麗君：不會有產業被犧牲

2025/08/25 16:53

民進黨立委林岱樺於立法院院會質詢，關切關稅談判對傳統產業的衝擊。（記者王藝菘攝）民進黨立委林岱樺於立法院院會質詢，關切關稅談判對傳統產業的衝擊。（記者王藝菘攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，台灣目前被課徵20％暫時性關稅，民進黨立委林岱樺質詢關切關稅談判對傳統產業的衝擊，以及傳產是否會成為談判中可被犧牲的籌碼。行政院副院長鄭麗君表示，絕對不會有產業被犧牲，並強調爭取目前20％的對等關稅再降，正是因為對等關稅影響許多傳統產業。

立法院院會今日邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

林岱樺指出，半導體產業產值約6兆元，從業人口約121萬人；包含鋼鐵、石化、農業等傳統產業產值較低，但有約250萬從業人口。她關心，半導體、資通訊產業顯而易見為目前的談判重點，其他產業是否會成為對美談判可犧牲的籌碼。

鄭麗君答詢表示，「我想不會」，現在是就供應鏈合作、232併談，有共識之後，對等關稅就會再降，因為日、韓、歐盟等拿到比較低對等關稅的國家，在與美國達成對等關稅的協議中，都有同時爭取到232優惠，也就是雙方在投資與供應鏈的合作，所以她認為，美方是整體看待整個兩國貿易與供應鏈的合作。

林岱樺進一步詢問鄭麗君，是否是指「絕對不會有產業被犧牲？」；鄭麗君肯定地說「當然不會」，並強調爭取目前20％的對等關稅再降，正是因為對等關稅影響許多傳統產業。

林岱樺指出，在財團布局海外的同時，傳產面臨缺乏國際化人才、資金不充裕、受天災匯率關稅三重打擊，已經無力轉型等壓力，呼籲於高雄設置跨部會單一窗口，主動服務南部傳產，並針對潛在受到美國進口衝擊的產業，協助平衡產銷，且由經濟部及農業部合作規畫特色農產出國參展。

行政院長卓榮泰說，設置單一窗口是很好的建議，但若需要的話，不限於設置在哪個縣市，期盼總預算追加預算獲得立院支持，以利行政院強化各地服務，並增加針對關稅受衝擊業務所需要的服務。

