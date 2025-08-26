前所未見！川普宣佈解除Fed理事庫克職務

美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國總統川普（Donald Trump）發佈在社群平台的1封信，川普週一（25日）以涉及偽造抵押貸款申請文件為由，解僱聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），這是一項前所未見的行動，顯示出川普對央行獨立性的攻擊進一步升級。

川普在真實社群（Truth Social）發佈的信中寫道，根據美國憲法第2條和經修訂的1913年《聯邦準備法》賦予的權利，庫克將被解除Fed理事會職務，立即生效。

川普政府聲稱，庫克涉嫌同時將兩處不同的房產列為主要住所，進而涉及觸犯抵押貸款詐欺。川普在信中也提到了這項刑事指控，並表示，有足夠的理由相信庫克在1份或多份抵押貸款協議中做出了虛假陳述。

根據1913年《聯邦準備法》規定，國會限制了美國總統單方面解僱Fed理事的權力，總統只能「因故」才能解僱聯準會理事，但是法律沒有明確給出「因故」的定義，儘管在過去這一直被解讀為瀆職或疏忽職守。

川普的行動將聯準會推向了未知領域，並可能引發一場法律對決，如果法官允許庫克在訴訟期間繼續維持職務，最高法院可能會介入。

如果川普最終成功解僱庫克，他將可以提名繼任者，並在未來幾年重塑聯準會理事會。庫克於2022年獲得美國前總統拜登（Joe Biden）的提名，成為首名擔任聯準會理事的黑人女性，聯準會理事的任期通常為14年。

現任7名理事中，華勒（Christopher Waller）與鮑曼（Michelle Bowman）兩人為川普所任命。現任主席鮑爾（Jerome Powell）是川普在2017年提名出任，儘管川普對鮑爾有諸多不滿，並多次揚言要開除鮑爾。

另名理事庫格勒（Adriana Kugler）於8月初意外宣佈將提前離任，目前川普已提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）填補這一空缺，並預計在明年1月31日任期結束時，提名新的理事人選。

