浪凡取得GD亞洲策展主辦權 下半年拚新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕直播平台浪凡（6165）今日宣布，正式進軍韓流K-POP商機，首發取得天王G-DRAGON（權志龍）亞洲策展主辦權，有望挹注營運。浪凡也指出，下半年在直播等業務逐漸發酵下，有望維持成長，整年度獲利挑戰半個股本以上。

浪凡上半年每股稅後盈餘（EPS）為2.12元，創歷年同期新高。浪凡表示，在經歷過多年的轉型，除成為台灣最大的直播網路平台，也不斷的拓展新的領域。首場GB沉浸式品牌展《G-DRAGON IP UNIVERSE》10月將在澳門登場，後續也可望延伸至韓國、日本與東南亞，為浪凡打開國際化商機。

根據國際媒體統計，G-DRAGON的Instagram追隨者超過2400萬人、YouTube相關影音累積點閱逾10億次，具備高度跨境消費力。法人推估，以台北展完售經驗推算，澳門展期的市場規模可達新台幣5億元以上，若能複製將進一步放大粉絲經濟的效益。

浪凡董事長王亦衡表示，浪凡的方向是打造涵蓋數位陪伴、IP授權、策展經濟與科技體驗的跨域娛樂品牌，K-POP是浪凡推動國際化的重要一步，以G-DRAGON作為首發合作夥伴，不僅擴大粉絲經濟的延伸力道，也為未來跨足演唱會、跨國大型展演奠定基礎。

浪凡也表示，近年積極推進「數位陪伴經濟」戰略，旗下「浪LIVE」穩居全台第一，並推動「浪陪玩」、創作者孵化、AI直播導入與IP授權拓展，逐步建立從聲音互動、虛擬陪伴到實體策展的垂直整合內容平台。跨足明星IP策展，是浪凡從直播經濟延伸至粉絲經濟變現的典型案例。

