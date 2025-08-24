《經濟學人》讚台積電優勢、紀律和韌性 需走出台灣

英國《經濟學人》報導，台積電擁有「令人難以置信」的製造紀律、韌性、技術優勢，以及不懈地改造動力。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《經濟學人》報導，台積電在台灣表現異常出色，高成長性成為全球科技業的巨頭。由於內外環境因素，開始在本土以外進行艱難的擴張。台積電擁有「令人難以置信」的製造紀律、韌性、技術優勢，以及不懈地改造動力，在地緣政治、公司文化和技術移轉等因素下，如何兼顧海內外的擴展仍備受挑戰。

台積電在歷史上的大部分時間裡，所有尖端晶片均在台灣生產。儘管該公司長期以來一直在海外營運一些生產低端晶片的工廠，但直到最近才開始將部分最先進的製造業務轉移到海外。

過去五年，該公司已啟動1900億美元的全球擴張計畫。其中，1650億美元將用於美國亞利桑那州，該公司計劃在美國營運六家尖端工廠或「晶圓廠」。然而，在美國本土複製台積電的精準度將非常困難，保護其核心業務免受地緣政治風險的影響可能更加困難。

台積電不願拋頭露面的態度已深植於其企業文化。台積電的初衷是讓客戶在自身保持優勢的同時，也能展現自己的光芒。

台積電的員工更是令人敬畏。晶片設計工具製造商新思科技（Synopsys）執行長薩辛·加齊（Sassine Ghazi）表示，台積電的製造紀律「令人難以置信」。這種紀律源自於該公司的自我定位：首先是一家製造商，其次才是科技公司。

內部人士描述了一種文化：即使系統運作平穩，員工也被要求提高效率。一家工廠的任何改進都會迅速複製到其他所有工廠。任何故障都會被一一追蹤。

就營收而言，台積電生產的晶片佔代工廠（生產其他公司設計的半導體的公司）所有晶片的三分之二。在最先進的領域，包括智慧型手機、筆記型電腦和資料中心的處理器，該公司的份額超過90%。幾乎所有這些晶片都是由台積電生產。

科技公司不斷增長的需求將台積電推向非凡的高度。 2014年至2024年間，其年營收從240億美元增至880億美元。台積電的市值已達1兆美元，成為全球市值第十一大公司。自2022年11月推出Chat GPT以來，台積電的股價已上漲一倍以上。然而，隨著公司規模的擴大和主導地位的增強，它的問題也愈發凸顯。

保持領先代價高昂。台積電的支出遠遠超過競爭對手。研究機構TrendForce估計，到2025年，該公司的資本支出將達到380億美元至420億美元之間。相對於三星計劃在其晶圓代工部門上投資約35億美元，英特爾則計畫投資80億美元至110億美元。台積電將支出引導到最重要的地方。

預計到2025年，台積電52%的收入將來自其最先進生產的晶片，通常是「5奈米」及以下，儘管這是一個行銷術語，而非精確的衡量標準。到2027年，這一比例預計將達到約70%。

2022年，總統拜登簽署《晶片法案》，這是一項500億美元的補貼和稅收抵免計劃，旨在促進美國的晶片製造業發展。人工智慧的繁榮使美國政界人士更渴望在本國建立更多晶圓廠。川普總統嘲笑《晶片法案》浪費資源，並以關稅相威脅，迫使台積電在美國本土生產更多晶片。作為回應，台積電承諾將在亞利桑那州再投資1000億美元。

海外擴張則帶來新的挑戰。台積電正在日本和德國建造新的晶圓廠，但其最大的賭注押在亞利桑那州。其中一座晶圓廠已投產，另外兩座正在興建中，另有三座即將建成。總而言之，亞利桑那州最多可容納台積電最先進產能的三分之一。

地緣政治因素增加其他壓力，這些壓力更難預測和應對。在台灣，台積電不只是一家公司，也被稱為護國神山，它以難以衡量的方式為國家安全做出貢獻。

理論上，只要中國依賴台積電生產晶片，它就會猶豫是否要攻擊台灣。這使得該公司的全球擴張在政治上變得微妙。華府智庫新美國安全中心的貝卡·瓦瑟表示，台灣面臨艱難的平衡之道。它需要將台積電足夠多的業務保留在國內，以保持其戰略上不可或缺的地位，同時又要遷就那些渴望減少對台灣晶圓廠依賴的盟友。

台積電認為，沉湎於武力侵犯的假設毫無意義。投資者已經將地緣政治風險計入了價格，對此的擔憂有所減輕。如果爆發戰爭，戰爭將不限於台灣，還會席捲鄰國。在這種情況下，需要擔心的將遠不止晶片生產。

除了地緣政治，其他風險也隱隱可見。隨著台積電不斷突破製程技術極限，它可能會遭遇挫折。2015年，當英特爾在新節點上步履蹣跚時，台積電一度領先英特爾。其競爭對手雖然受到重創，但仍強大。三星最近簽署了一項價值165億美元的協議，向特斯拉供應先進晶片，提振了其代工雄心。

人工智慧熱潮曾是台積電近期成長的主要動力，但如今可能會放緩。關稅可能削弱消費性電子產品的需求，而消費性電子產品佔台積電收入的40%。眾所周知，半導體產業具有週期性。企業往往在經濟景氣時過度建設，但當需求放緩時，就會面臨產能過剩。台積電目前的擴張規模超過了其歷史上的任何一次。

美國試圖引誘和脅迫台積電在台灣以外生產更多晶片的做法恰好與該公司的想法一致。台積電似乎越來越覺得其規模對於本國台灣來說太龐大。研究公司標普全球估計，2023年台積電佔台灣電力消耗的8%。到2030年，其佔額可能會上升到近四分之一。

電力並非唯一的限制因素。隨著勞動年齡人口的減少，對工程師的競爭將更加激烈。台灣移民稀少，生育率僅0.9，維持人口穩定則需要2.1。

土地是另一個限制因素。台積電在高雄的最新晶圓廠佔地79公頃，建在一座前煉油廠舊址上，需要大量的土地復墾。為未來的晶圓廠尋找廠址正變得越來越困難。

台積電的優勢、韌性、紀律和不懈的改進動力。公司要保持成長，必須在海外取得成功，而這取決於它能否輸出其嚴謹的公司文化。對於一家經歷過颱風和地震，長期生活在戰爭陰影下的公司來說，走向全球可能是更艱鉅的考驗。

