輝達在跌撞殺出血路 美中科技戰進入新階段

輝達正開發一款旨在銷往中國的新型電腦晶片，外媒報導輝達如何在美中貿易戰殺出血路，標誌關於美國應如何與中國科技雄心競爭的長期爭論，已進入最新階段。

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳透露，公司正開發一款旨在銷往中國的新型電腦晶片，並獲川普政府許可，外媒分析報導輝達如何在美中貿易戰的風雨中殺出血路，也標誌著關於美國應如何與中國科技雄心競爭的長期爭論，已進入了最新階段。

晶片競爭的理由有時會改變，美國官員可能會引用國家安全、人權或純粹的經濟競爭，但手段始終如一：出口管制，或威脅實施出口管制。

輝達相信，最終可以從中國人工智慧晶片銷售中獲利500億美元。但迄今為止，由於前拜登總統政府施加的限制，以及現任川普總統在談判達成交換條件協議之前進一步強化的限制，輝達的計劃一直受到阻礙。

晶片出口管制是如何開始？中國擁有自己的晶片代工廠，但這些工廠歷來只供應用於汽車和家電的低階處理器。從2014年開始，中國政府試圖透過一項新的「大基金」來改變這種狀況，該基金向數百家半導體公司投入巨額資金。

同時期，從川普第一任期開始，美國政府開始切斷中國取得越來越多用於製造電腦伺服器、人工智慧和其他先進應用晶片的工具。

中國尤其惱火的是，它被禁止購買荷蘭艾斯摩爾（ASML）生產的一台機器，該機器利用紫外線將電路蝕刻到矽片上。這些限制阻礙中國透過在矽晶片上更緊密地封裝電晶體來提高速度和效率的努力。

中國電信巨頭華為成為貿易緊張局勢的公開代言人，美國聲稱其產品可能被用於間諜活動，這成為爭奪經濟和技術主導地位的更廣泛鬥爭的背景。

拜登加大晶片限制力道。拜登總統在2021年就職後維持這些限制，並進一步加強一系列出口管制措施，阻止向中國出口世界上最先進的晶片和工廠設備。川普在2020年表示，美國政府收緊了限制，阻止華為取得晶片技術，同時他也威脅要以類似理由封鎖TikTok。

這些事情影響加州晶片製造商輝達在中國的銷售，該公司是人工智慧技術所需專用晶片的領先設計者。在2022年首批限制措施生效後，包括輝達H100在內的晶片被封鎖，而該公司設計一種新型晶片，但其先進程度不足以達到限制門檻。

拜登政府於2023年升級限制措施，以阻止這些新型晶片的銷售。隨後，輝達再次推出可能流入中國市場的新型晶片H20。

然而，川普在H20問題上的反覆無常，川普於4月以國家安全擔憂為由，暫停向中國出售H20和其他先進電腦晶片，但輝達和超微於7月透露，華府將允許他們恢復銷售用於人工智慧開發的晶片。在2月至4月期間遭受45億美元財務損失後，輝達估計，中國的出口限制將使公司在5月至7月期間再損失80億美元的潛在銷售額。

錯失良機促使黃仁勳努力說服川普和其他政府官員，這些限制措施對美國弊大於利。他表示， 「問題不在於中國是否會擁有人工智慧，它已經擁有了」。

黃仁勳在5月底的電話會議上告訴分析師。問題在於，全球最大的人工智慧市場之一是否會在美國平台上運作。保護中國晶片製造商免受美國競爭只會增強它們在海外的實力，削弱美國的地位。

川普最近表示，他將批准一款基於Nvidia Blackwell架構的晶片，該晶片的性能比該公司的頂級產品差30%到 50%。

部分知情人士稱，最近幾週，輝達已向美國官員展示該產品的不同版本。相關討論始於今年早些時候，在川普發表評論之前，其中包括一款性能達到峰值約 80% 的晶片。該公司還指示其在台灣的合作夥伴台積電領先製造商專注於下一代產品。

