英特爾跌落神壇！紐時盤點4大致命錯誤 美政府入股救場

2025/08/24 14:33

日前美國川普政府宣布挹注英特爾89億美元換取持有9.9%股權。（示意圖，路透）日前美國川普政府宣布挹注英特爾89億美元換取持有9.9%股權。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾是美國科技霸權象徵，如今卻成政府補貼和保護政策的目標，美國政府宣布挹注英特爾89億美元換取持有9.9%股權。《紐約時報》報導，自從英特爾錯失為iPhone提供處理器的機會開始，到先進製程屢次延誤，再到缺席GPU與AI的成長浪潮，英特爾接連的失誤使這家矽谷巨頭由盛轉衰。如今，即便美國政府出手相助，也讓外界憂心它恐陷入新的困境。

報導指出，在過去，英特爾曾孕育矽谷的科技產業，引爆個人電腦革命，英特爾之所以能做到這一切，很大程度上是因為秉持第三號人物、前執行長葛洛夫（Andy Grove）的經營哲學，他將英特爾打造為電腦晶片的主導供應商，並建立一種源自他座右銘「唯有偏執者才能生存」的建設性對抗文化。

但在葛洛夫離任後，英特爾逐漸失去鋒芒。公司錯過智慧手機與人工智慧的革命，其晶片製造能力也逐漸下滑。日前，它更成為美國政府自2008年金融危機以來，最大規模投資案之一的受惠者，就是川普宣布以約89億美元收購公司股份。報導盤點英特爾的4大錯誤決策，點出其衰落關鍵。

首先，2005至2013年擔任執行長的歐德寧（Paul Otellini），拒絕蘋果提出的為首款iPhone製造晶片的請求，因為他認為蘋果的出價太低。後來隨著iPhone成為轟動性產品，他對此表示後悔，歐德寧受訪曾說「如果我們當初接下來，世界會完全不同。」

第二，英特爾長期仰賴個人電腦（PC）與伺服器晶片的高毛利業務，其他研發計畫往往因短期回報有限而被中途喊停。外界批評，這種「灌木叢效應」壓抑了創新，使公司錯失切入新興市場的機會。英特爾高層也曾自嘲，主力的微處理器雖然驅動了PC與伺服器的繁榮，卻會毒害周邊新芽，導致許多新產品專案不是因耐心不足、就是因技術瓶頸而胎死腹中。

第三個失誤，英特爾放棄GPU研發，眼睜睜看輝達稱王。早期，英特爾內部曾嘗試開發能進行平行運算的晶片，目標是模仿GPU的架構，由於英特爾研發的GPU晶片未能達到預期，公司很快放棄這條路線，這卻讓英特爾失去進軍下一個科技浪潮的門票。其競爭對手輝達堅持在GPU上深耕，並逐步擴展至人工智慧運算領域，在AI浪潮後，幾乎所有雲端巨頭都爭相採用輝達的GPU，在短短幾年內，輝達市值突破4.3兆美元，成為全球最有價值的上市公司。

第四，英特爾在半導體製造上落後，因為無法如期突破新製程，在10奈米與7奈米製程研發不斷延宕，這讓台積電與三星電子在2015年至2019年間超越了它，其晶片製造的霸主地位徹底被打破。

哈佛商學院教授、大約30年擔任英特爾董事的尤菲（David Yoffie）說英特爾能比其他公司更長時間避免沒落，是因為其創辦人與早期員工延長了主導地位，但最終仍逃不過矽谷的顛覆力量。尤菲表示「他們今天的處境，正是葛洛夫最擔心的事。」2018年離開英特爾董事會的尤菲說「他擔心政府干預，擔心自滿，擔心只做漸進式改進。而這些最壞的擔憂，如今全都成真了。」

