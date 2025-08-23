晴時多雲

川普救不了英特爾 分析師：除非搶下台積電1奈米製程客戶

2025/08/23 21:08

川普政府將持有英特爾10%股權。（路透）川普政府將持有英特爾10%股權。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普向英特爾注資近90億美元，以換取9.9%股權，此舉除顯示英特爾「大到不能倒」之外，並不能拯救這家美國晶片製造巨頭，除非英特爾的尖端14A製程獲得外部客戶，而這是艱鉅任務，至少短期而言。

路透報導，今年3月上任的英特爾執行長陳立武上月警告，如果不能獲得任何主要客戶，該公司或許不得不放棄晶片代工業務。他說，「未來，我們在英特爾14A的投資將基於已確認的客戶承諾」。

Summit Insights分析師Kinngai Chan強調陳立武此言的經濟合理性：「英特爾必須確保足夠的客戶量才能投入18A與14A製程的生產，也才能使其代工部門經濟上可以存活」。他補充，「我們認為若無法獲得足夠客戶，任何政府投資都不能改變其代工部門的命運」。

曾是象徵美國晶片製造實力的英特爾，因多年的策略誤判，使其製造領先地位拱手讓給台積電，而人工智慧（AI）晶片的競爭又落敗於輝達。

在此僵局中，英特爾必須證明其製造先進晶片的能力，以吸引客戶。路透先前報導，英特爾目前的18A製程面臨良率問題。

台積電在內的大型晶片製造廠在與蘋果等客戶合作時，會承擔初期良率不佳的成本，然而對於連續6季虧損的英特爾而言，吸收相關成本又能獲利實屬不易。

Gabelli Funds分析師Ryuta Makino說，「如果良率糟糕，新客戶就不會使用英特爾代工廠，因此政府資金無法解決該公司的技術問題」。他認為，與拜登政府承諾的晶片法補助相較，與川普政府的交易對英特爾而言是負資產。

