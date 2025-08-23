美廠多名員工上媒體控訴 台積電駁「聳人聽聞」背後動機

台積電多位現任和前員工接受美國媒體採訪控訴公司歧視職員。（擷圖取自媒體ABC15網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國遭遇美國員工發起的歧視集體訴訟未歇，又有多位現任和前員工接受媒體採訪控訴，台積電則在法庭文件中否認這些指控。台積電的律師稱，這份長達160頁的訴訟「充斥著聳人聽聞的捏造故事，與他們的法律主張毫無關聯，其目的是煽動公眾醜聞並誹謗台積電。」

大衛·阿米里 （David Amiri） 2022年於鳳凰城北部的台積電新工廠從事消防工作。身為消防安全專家，他曾將台積電視為自己職業生涯的終點。但他說，當他提出安全問題時，卻被指責製造麻煩。他在最近接受媒體ABC15採訪時表示：「簡單地說，美國勞動力被邊緣化了。」

阿米里是28名現任和前任員工之一，他們在聯邦法院起訴台積電，指控其歧視、惡劣的工作環境和安全問題。

另一名前員工安東尼奧費雪 （Antonio Fisher） 表示，他也對2021年去台積電擔任工程技術員感到樂觀。他表示：我之所以接受台積電的工作，是因為我知道他們是行業領導者。他稱，我的樂觀只是短暫的。

費雪聲稱，他發現許多違反安全規定的行為，包括員工未能使用所謂的「上鎖掛牌」措施。這是一種安全程序，旨在防止設備在維護期間意外啟動。「我們沒有受到重視」，他說：「我們說得越多，就越被排斥，被認為是麻煩製造者。」

訴訟稱，台積電偏袒東亞裔員工，而對美國員工大喊大叫，稱他們「愚蠢」、「懶惰」。訴訟還稱，台積電「經常讓非東亞裔員工處於充滿敵意的工作環境中，辱罵、操縱、孤立和羞辱等行為屢見不鮮」。

訴訟稱，米歇爾貝爾納多（Michelle Bernardo）於2021年開始在台積電從事人力資源工作。她告訴ABC15：「這是一家規模龐大、光鮮亮麗的新公司，但每家公司仍然應該遵守法律。」

訴訟稱，台積電歧視年長的美國工人和女性，而是希望招募人員尋找「年輕人才」。貝納多說，她經常公開呼籲，爭取公平待遇。

代表現任和前任員工的律師丹尼爾·科欽 （Daniel Kotchen） 表示：「台積電存在所謂的歧視模式或做法，即偏袒。」

台積電拒絕ABC15的採訪請求，稱他們不會對法庭文件以外的訴訟發表評論。並指出該訴訟充斥著聳人聽聞的捏造故事，其目的是煽動公眾醜聞並誹謗台積電。

台積電是全球領先的晶片製造商之一。位於鳳凰城北部的工廠帶來了數千個新的建築和科技職位。今年早些時候，台積電董事長兼執行長魏哲家在川普總統面前宣布一項耗資1000億美元的擴張計劃。

但在擴大訴訟規模的談判中，懸而未決的歧視訴訟卻不容忽視。該訴訟去年由一名原告提起，如今已發展到28人，並有可能升級為集體訴訟。台積電和前員工的律師目前正處於訴訟的取證階段，他們正在收集資訊和證據，希望能夠支持他們的主張。

台積電拒絕就訴訟指控向ABC15發表任何評論，除非法庭文件中另有說明。該公司已在法庭文件中否認了訴訟指控。

台積電向ABC15發布一份聲明稱：「對於最初於2024 年8月提起的訴訟，我們的政策是不在法庭文件之外對訴訟發表評論」；「我們為擁有超過3000人的全球團隊感到自豪，他們齊心協力，使我們在亞利桑那州的新工廠取得成功。我們期待將該工廠發展成為美國半導體製造卓越中心的重要樞紐。台積電致力於為我們的員工、承包商以及在世界各地工廠工作的所有人提供安全、友善和包容的環境。」

