陸行之曝川普5狠招拯救英特爾 晶片關稅豁免恐改條件要小心

2025/08/23 16:27

川普宣布，已取得英特爾10%的股份。（路透）川普宣布，已取得英特爾10%的股份。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普22日宣布，已取得英特爾10%的股份，知名半導體分析師陸行之23日在臉書指出，美國政府有償入股後，可能會用5招拯救英特爾，「其他公司」是否也被要求比照辦理，還有半導體關稅豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有，非常值得關注。

陸行之在臉書PO文稱，川普宣布美國政府以每股20.47美元（22日收盤為24.8美元），4.333億股（88.7億美元），折價拿下阿斗（英特爾）近9.9%股份；英特爾說美國政府目前是被動投資人，不會有董事會席次。

陸行之認為，這要看英特爾執行長陳立武的執行方向是否與美國政府一致，要是營收獲利遲遲沒有改善，「美國政府不派人進入董事會才奇怪勒」。

陸行之說，美國政府「無償補助」變「有償入股」拿了英特爾9.9%股份，之後一定會想盡辦法救英特爾，英特爾會華麗轉身變成美國半導體製造的唯一希望嗎（The One）？而其他以為拿了無償補助的公司是否也被要求比照辦理？

陸行之點出美國拯救英特爾的5大招：

1、半導體關稅豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有；再者是先分割製造把美國客戶及神山（台積電）拉來入股及提供技轉？（OMG，最好不要發生）。

2、先分割製造把美國客戶及神山（台積電）拉來入股及提供技轉？還是不計代價加碼資本開支跟神山力拼18A及以上更先進製程？

3、還是來個美國版國產替代比例提升政策，要求美國客戶提高使用「美國持有公司在美國製造」的半導體產品比例？

4、更狠的是限制阿斗非美競爭者採購美國設備，材料，EDA tool 等美國技術（這招太狠，短期應該不會發生）。

5. 反托拉斯大刀出手？這大概率要等到阿斗扶不起來才會出手

陸行之總結，若阿斗以後要是真的華麗轉身，投資人現在會加碼買入嗎？他還是覺得「阿斗永遠是阿斗，設計不行，製造更差，人也不對，怎麼翻得了身呢？」

