房市冷清 上半年高雄交易量衰退六都最慘

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年以來台灣遭遇國內外利空考驗不斷，房市冷清清，根據內政部統計，今年1至6月高雄市房屋買賣棟數比去年慘跌三分之一，跌幅居六都最大。

內政部統計，今年1至6月全國的房屋買賣移轉共13萬151棟，對比去年上半年大減26.38%，其中，高雄市今年上半年的房屋買賣移轉棟數僅1萬5705棟，與去年同期的2萬3879棟相比，足足少了8174棟，衰退幅度達34.23%，減幅高於全國平均值，在六都中是衰退最大的直轄市。台南市今年上半年衰退了32.35%，減幅居六都第二大，南二都堪稱這波房市寒冬的重災區。

以台積電首度高雄設廠的楠梓區為例，去年上半年買賣移轉棟數達2977棟居高雄市之首，是近兩年高雄市房市最熱的行政區，但今年上半年下滑至只剩1934棟，跌幅達35%。

房仲人士指出，高雄市有購屋打算的剛性需求沒有變少，但因為銀行房貸緊縮，加上四月以來的美國關稅風波又遲未定案，景氣前景不明，買方保守許多，但多數賣方又不願讓利，導致成交量急凍，「今年的房市比車市還要慘」。

