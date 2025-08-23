晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房市冷清 上半年高雄交易量衰退六都最慘

2025/08/23 09:15

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年以來台灣遭遇國內外利空考驗不斷，房市冷清清，根據內政部統計，今年1至6月高雄市房屋買賣棟數比去年慘跌三分之一，跌幅居六都最大。

內政部統計，今年1至6月全國的房屋買賣移轉共13萬151棟，對比去年上半年大減26.38%，其中，高雄市今年上半年的房屋買賣移轉棟數僅1萬5705棟，與去年同期的2萬3879棟相比，足足少了8174棟，衰退幅度達34.23%，減幅高於全國平均值，在六都中是衰退最大的直轄市。台南市今年上半年衰退了32.35%，減幅居六都第二大，南二都堪稱這波房市寒冬的重災區。

以台積電首度高雄設廠的楠梓區為例，去年上半年買賣移轉棟數達2977棟居高雄市之首，是近兩年高雄市房市最熱的行政區，但今年上半年下滑至只剩1934棟，跌幅達35%。

房仲人士指出，高雄市有購屋打算的剛性需求沒有變少，但因為銀行房貸緊縮，加上四月以來的美國關稅風波又遲未定案，景氣前景不明，買方保守許多，但多數賣方又不願讓利，導致成交量急凍，「今年的房市比車市還要慘」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財