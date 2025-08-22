晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普樂翻！鮑爾「唱鴿」暗示Fed即將降息 美股應聲飆漲

2025/08/22 22:32

Fed主席鮑爾暗示降息，美股走揚。（法新社）Fed主席鮑爾暗示降息，美股走揚。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾22日在全球央行年會發表演說時提及，通膨將繼續上升，勞動市場也將持續疲軟。他稱這種組合很不尋常，並暗示這可能會促使聯準會透過降息來支持經濟成長。美股應聲大漲，道瓊盤中狂噴700點。

綜合外媒報導，鮑爾在事先準備好的演講稿中指出，儘管美國失業率仍然很低，但在政策處於限制性領域的情況下，基本前景和不斷變化的風險平衡可能需要我們調整政策立場。

鮑爾表示，聯準會在充分就業和穩定物價的雙重使命之間「風險平衡似乎正在改變」，並強調儘管勞動力市場看似穩定，但這是一種奇怪的平衡，是由勞動力供需雙方明顯放緩造成的。

鮑爾面臨川普政府的巨大壓力，川普頻頻要求其降低借貸成本。許多投資人先前已預期聯準會下個月將降息，但最近幾天，在穩健的經濟數據和通膨加速跡象出現後，市場對這項預測的信心有所減弱。不過，隨著鮑爾最新談話，市場對降息機率預期再度升高。

鮑爾暗示降息激勵市場，道瓊週五（22日）盤中大漲700點，台北時間22日晚間10點27分，道瓊漲679點，那斯達克漲314點，S&P 500漲80點。台積電ADR則上漲4.41美元，報231.74美元，漲幅1.94%，輝達小漲0.71%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財