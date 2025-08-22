川普樂翻！鮑爾「唱鴿」暗示Fed即將降息 美股應聲飆漲

Fed主席鮑爾暗示降息，美股走揚。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾22日在全球央行年會發表演說時提及，通膨將繼續上升，勞動市場也將持續疲軟。他稱這種組合很不尋常，並暗示這可能會促使聯準會透過降息來支持經濟成長。美股應聲大漲，道瓊盤中狂噴700點。

綜合外媒報導，鮑爾在事先準備好的演講稿中指出，儘管美國失業率仍然很低，但在政策處於限制性領域的情況下，基本前景和不斷變化的風險平衡可能需要我們調整政策立場。

請繼續往下閱讀...

鮑爾表示，聯準會在充分就業和穩定物價的雙重使命之間「風險平衡似乎正在改變」，並強調儘管勞動力市場看似穩定，但這是一種奇怪的平衡，是由勞動力供需雙方明顯放緩造成的。

鮑爾面臨川普政府的巨大壓力，川普頻頻要求其降低借貸成本。許多投資人先前已預期聯準會下個月將降息，但最近幾天，在穩健的經濟數據和通膨加速跡象出現後，市場對這項預測的信心有所減弱。不過，隨著鮑爾最新談話，市場對降息機率預期再度升高。

鮑爾暗示降息激勵市場，道瓊週五（22日）盤中大漲700點，台北時間22日晚間10點27分，道瓊漲679點，那斯達克漲314點，S&P 500漲80點。台積電ADR則上漲4.41美元，報231.74美元，漲幅1.94%，輝達小漲0.71%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法