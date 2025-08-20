晴時多雲

財經 > 財經政策

安集董事長黃國棟：耗時7年3D列印開花結果 訂單滿載

2025/08/20 19:16

安集董事長黃國棟表示，耗時7年3D列印開花結果、訂單滿載 。（記者張慧雯攝）安集董事長黃國棟表示，耗時7年3D列印開花結果、訂單滿載 。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025年台灣國際雷射展登場，太陽能模組廠安集（6477）積極發展3D列印業務，董事長黃國棟感嘆，耗時7年終於開花結果，目前訂單滿載，雖然3D列印營收占比仍低（全年近5%），不過預估今年營收可較去年成長5倍，而3D列印機台數量也從6台持續增加，年底可達8台。

除太陽能模組產品外，安集7年前即跟著大股東欽揚設計3D列印機台、轉投資圓融開發3D列印粉末，投入金屬3D列印業務，成功開發商用無人載具系列產品，更與翔大合資成立集翔電子動力公司，生產無人機零組件，產品包含飛控系統、無刷馬達、電子調速器、遙控器、充電器、模擬器等，適用於消費型、工業型以及軍用等多元市場應用，安集也指出，集翔的生產組裝線已完成，今年下半年開始試產，期待能成為安集營收的另一支柱。

黃國棟表示，安集目前累積20-30家客戶，涵蓋軍工、航太與高階自行車等產業，其中以軍工相關需求佔比最高，特別是在無人機零組件與航太應用方面，3D列印的精密度與輕量化優勢獲得客戶高度肯定，而為避免市場集中風險，公司也採取分散策略，不將訂單集中於單一客戶，確保營運穩定。

至於太陽能業務方面，他也坦承目前整體產業需求低迷，再加上颱風擾局，為此安集將標準型太陽能模組產線改造，聚焦於「建材型太陽能模組」與「海上型模組」，目前建材型太陽能模組已小量出貨，由於可直接當成建物牆壁，也可適用於屋頂，再加上低電壓不易起火、雨天也能發電等特性，希望受到高科技產業的青睞。

