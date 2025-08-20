台股殖利率下滑 股債3比7配置打造穩定配息

為了滿足國人「領息」的偏好，凱基金控旗下凱基投信獲准募集平衡凱基雙核收息（00981T）。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於台灣企業獲利成長趨緩，台股現金股息殖利率的合理期望值也跟著下調，為了滿足國人「領息」的偏好，凱基投信透過股債比3比7的配置，鎖定全球BBB級債券布局，加入票息率強化機制，同時布局台股市值前25大公司，加入市值加權設計，組成結合債券收益與股票增值，兼顧防禦力與攻擊力的投資標的平衡凱基雙核收息（00981T）。

凱基投信研究團隊表示，回測過去10年，臺灣高股息指數殖利率最高曾在2019年觸抵8.9%，但隔年隨即回落到5.9%，2024年時更直接從前一年的近8%腰斬至3.9%，平均配息水準起伏不小；但平衡凱基雙核收息（00981T）債券部位追蹤指數票息率，有7個年度高於高股息指數殖利率，且10年中票息水準最高達8.1%，最低也仍有7.2%，顯見配息水準變化相對較小。

請繼續往下閱讀...

平衡凱基雙核收息（00981T）的股票部位追蹤指數，表現同樣優於高股息指數平均表現。若以2013年5月為起始基準點，經過12年後，高股息指數累積含息報酬達226%，平衡凱基雙核收息（00981T）的股票部位追蹤指數在12年後，累積含息報酬高達494%，超出高股息指數總報酬一倍以上，凸顯出只要配置的成分股具備上漲動能，即使以市值而非配息殖利率作為選股依據，投資時間拉長後，依舊可以繳出遠勝高股息指數平均的成績。

平衡凱基雙核收息（00981T）配置7成的債券部位，鎖定全球BBB級債券布局，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，票息水準更勝BBB級債、含息報酬更勝美國投資級債的債券部位。股票部位則配置3成，布局台股市值前25大公司，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、中信金（2891）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、廣達（2382）、聯電（2303）、長榮（2603）、華碩（2357），同時透過加入市值加權設計，追求放大增值潛力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法