問題在實力 分析師：政府與軟銀入股不足以救英特爾

〔編譯魏國金／台北報導〕在傳出美國政府與軟銀將入股英特爾後，英特爾19日股價大漲7%，但分析師認為，英特爾的問題大到軟銀或川普政府都解決不了，伯恩斯坦（Bernstein）分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）直言：「我們不認為英特爾的實力差距與資金有任何關係」。

雅虎財經報導，德意志銀行分析師塞莫爾（Gary Mobley）指出，美國可能斥資109億美元持有英特爾10%股權，加上軟銀集團宣佈入股英特爾20億美元的消息，顯示英特爾執行長陳立武「採取大膽行動，在艱困的轉型過程中鞏固該公司的財務與戰略地位」。

不過華爾街其他分析師對於相關投資是否足以拯救英特爾表達質疑。

Loop Capital分析師墨比利（Gary Mobley）指出，軟銀與美國政府的投資「就像是一條沒有在另一端固定好的救生繩」，儘管英特爾或許「為其主要的股權資本找到新買家」，但這不能保證能為其製造業務找到客戶。

英特爾前執行長季辛格2021年成立晶圓代工部門，以與代工龍頭台積電競爭。然而迄今，其代工業務苦於確保客戶。儘管英特爾表示已與亞馬遜、微軟等公司達成晶片生產協議，但英特爾本身仍是其代工部門的最大客戶。

英特爾的計畫包括基於其最新技術，打造18A與未來14A等製程晶片。然而，原本規劃2025年推出的18A，現在延後至2026年首度亮相。

伯恩斯坦的拉斯岡說，英特爾的實力差距與資金沒有任何關係。他也對美國入股英特爾，是否就足以完成該公司在美國的製造擴張表達質疑。

他說，「英特爾原本應該免費取得晶片法案的資金，為這些資金讓出10%股權，似乎更不利，如果目標是協助英特爾擴展美國的產能，那麼109億美元真的不夠」。

Moor Insights and Strategy 創辦人兼首席分析師摩爾海德（Patrick Moorhead）指出，英特爾需要400億美元才能打造下一代14A技術。他說，「短期來說，美國政府的角色是造王者，讓英特爾成為王，並為此制定政策，讓英特爾的代工成功」，但長期而言，卻可能使英特爾的發展問題趨於複雜，導致英特爾創新不足、效率低下和成本上升。

