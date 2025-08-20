晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

問題在實力 分析師：政府與軟銀入股不足以救英特爾

2025/08/20 15:58

美國政府與軟銀將斥重資入股英特爾。（路透）美國政府與軟銀將斥重資入股英特爾。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在傳出美國政府與軟銀將入股英特爾後，英特爾19日股價大漲7%，但分析師認為，英特爾的問題大到軟銀或川普政府都解決不了，伯恩斯坦（Bernstein）分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）直言：「我們不認為英特爾的實力差距與資金有任何關係」。

雅虎財經報導，德意志銀行分析師塞莫爾（Gary Mobley）指出，美國可能斥資109億美元持有英特爾10%股權，加上軟銀集團宣佈入股英特爾20億美元的消息，顯示英特爾執行長陳立武「採取大膽行動，在艱困的轉型過程中鞏固該公司的財務與戰略地位」。

不過華爾街其他分析師對於相關投資是否足以拯救英特爾表達質疑。

Loop Capital分析師墨比利（Gary Mobley）指出，軟銀與美國政府的投資「就像是一條沒有在另一端固定好的救生繩」，儘管英特爾或許「為其主要的股權資本找到新買家」，但這不能保證能為其製造業務找到客戶。

英特爾前執行長季辛格2021年成立晶圓代工部門，以與代工龍頭台積電競爭。然而迄今，其代工業務苦於確保客戶。儘管英特爾表示已與亞馬遜、微軟等公司達成晶片生產協議，但英特爾本身仍是其代工部門的最大客戶。

英特爾的計畫包括基於其最新技術，打造18A與未來14A等製程晶片。然而，原本規劃2025年推出的18A，現在延後至2026年首度亮相。

伯恩斯坦的拉斯岡說，英特爾的實力差距與資金沒有任何關係。他也對美國入股英特爾，是否就足以完成該公司在美國的製造擴張表達質疑。

他說，「英特爾原本應該免費取得晶片法案的資金，為這些資金讓出10%股權，似乎更不利，如果目標是協助英特爾擴展美國的產能，那麼109億美元真的不夠」。

Moor Insights and Strategy 創辦人兼首席分析師摩爾海德（Patrick Moorhead）指出，英特爾需要400億美元才能打造下一代14A技術。他說，「短期來說，美國政府的角色是造王者，讓英特爾成為王，並為此制定政策，讓英特爾的代工成功」，但長期而言，卻可能使英特爾的發展問題趨於複雜，導致英特爾創新不足、效率低下和成本上升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財