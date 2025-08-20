郭智輝：核電2必須3原則 核安不該公投決定

經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕核三重啟公投本月23日投票，經濟部長郭智輝今表示，若指示核電廠重啟，台電將針對核電廠進行安全總體檢，提出重啟計畫，送國際同儕審視，以及監管單位核安會審查，依據審查意見改善通過。

郭智輝今出席立法院經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」報告，並備質詢。國民黨籍立委鄭正鈐關切，823核三重啟公投若通過，經濟部是否會推動核電廠延役計畫。

郭智輝強調，總統賴清德的指示很清楚，核電要符合「2個必須」、「3個原則」，經濟部遵循這個方向，但核能安全不能用公投決定。

核電重啟2個必須，一是核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法，二是台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。

核電3個原則是「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」。

郭智輝表示，經濟部依法行政，政策若指示核電廠重啟，台電將針對核電廠進行安全總體檢、結構設備檢查、設備汰舊換新、補震補強等評估，提出重啟計畫，送國際同儕審視、監管單位核安會審查後，依據審查意見改善通過。

