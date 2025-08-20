晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

白宮證實洽談入股英特爾10％ 補助換股權引台積電等同業不安

2025/08/20 15:02

白宮週二（19日）證實，政府正洽談持有英特爾10%股權。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）告訴記者：「總統希望把美國的需求放在第一位，無論是從國家安全還是經濟角度」。（歐新社）白宮週二（19日）證實，政府正洽談持有英特爾10%股權。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）告訴記者：「總統希望把美國的需求放在第一位，無論是從國家安全還是經濟角度」。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮週二（19日）證實，川普政府正在洽談一項協議，美國政府可能持有晶片巨頭英特爾10%的股份。白宮的舉動顯示，川普不希望晶片製造僅靠台積電。

分析家指出補助金轉換為股份可能會「給任何已經參與聯邦補助計劃、或正在考慮參與聯邦補助計劃的公司帶來不確定性」。媒體此前報導美國有意以晶片補助款籌碼換取入股台積電、美光與三星等股權。對此，台積電週三（20日）則表示拒絕回應。

白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）告訴記者：「總統希望把美國的需求放在第一位，無論是從國家安全還是經濟角度。」美國商務部長盧特尼克表示，這筆潛在交易可能涉及用政府補助換取英特爾股票。

這項潛在交易於上週首次傳出報導，旨在幫助英特爾在美國俄亥俄州建立一個旗艦製造中心。當時，一位白宮發言人告訴BBC，除非正式宣布，否則這些報導「應被視為猜測」。英特爾沒有直接對報導發表評論，但表示，「堅決支持川普總統為加強美國製造業和技術所做的努力」。

這一極不尋常的舉動可能對英特爾有所幫助，尤其是在人工智慧 （AI） 晶片市場，英特爾正努力與輝達、三星和台積電等競爭對手競爭。

盧特尼克週二提前在CNBC上表示，美國希望獲得英特爾的股份，以換取拜登政府批准的撥款。「我們應該用我們的錢換取股權」，他補充道：「我們會獲得股權作為回報……而不是僅僅提供補助。」

投資顧問公司Zero One分析師費納蘭多（Vincent Fernando）表示，鑑於英特爾在美國半導體生產領域的關鍵作用，政府入股英特爾是有道理的。他說，華府需要晶片製造和國防等關鍵產業不再依賴外國供應商。將補助金轉換為股份可能會給英特爾帶來提振，但也可能會「給任何已經參與聯邦補助計劃或正在考慮參與聯邦補助計劃的公司帶來不確定性」。

不過，Telos Wealth Advisors分析師希漢（Dan Sheehan）表示，政治力介入可能減緩英特爾決策速度並改變優先事項，給英特爾本已艱難的扭虧為盈增添更多挑戰。希漢表示：「將政府股權注入企業可能會模糊商業紀律和政治目標之間的界限。」

週一，日本投資巨頭軟銀表示將收購英特爾價值20億美元的股份，一些分析師表示此舉顯示對英特爾扭虧為盈的信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財