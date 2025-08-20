日本出口創4年最大降幅 對美暴跌10.1％！「這產業」是大苦主

日本7月出口創四年最大降幅，汽車行業受創最重。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕關稅衝擊加劇，日本7月出口年減幅2.6%、創下4年最大，當中對美出口表現則特別疲軟、下降10.1%，其中對美出口的半導體設備出口產業降幅最大、年減31.3%，汽車及零件出口也減少28.4%和17.4%，顯示美國關稅政策對日本高技術產品出口的衝擊範圍正在擴大。

經濟學家警告，日本經濟有陷入衰退的可能性；市場預計，該數據將促使日本央行採取更謹慎貨幣政策立場。

根據日本財務省公佈的數據顯示，日本7月出口年減2.6%，超過市場預期的2.1%，創2021年2月以來最大降幅。當月進口下降7.5%，貿易逆差1175億日圓（約新台幣241.4億元）。

其中，對美國的出口表現尤為疲軟、年減10.1%，汽車出口下降28.4%，汽車零件出口下降17.4%。不過，汽車出口量僅下降3.2%，顯示日本汽車製造商的降價，以及吸收額外關稅的努力保護了出貨量。

日本對美汽車及零件出口分別下滑28.4%和17.4%，半導體製造設備出口降31.3%。出口疲軟威脅日本經濟成長前景，經濟學家警告，日本有陷入衰退的可能性。市場預計將促使日本央行採取更謹慎貨幣政策立場。

日本農林中央金庫總合研究所首席經濟學家南武志表示，儘管日本出口額暴跌，但日本出口商避免了價格大幅上漲，因此出貨量迄今仍保持穩定。他指出，日本出口商最終必須將成本轉嫁給美國消費者，這將進一步阻礙未來幾個月的銷售。

專家指出，日本出口持續下滑，恐帶給日本經濟成長前景出現陰影。市場擔憂，這可能拖累已連續5個季度勉力增長的日本經濟陷入困境，並促使日本央行在貨幣政策上採取更加謹慎的立場。

今年4月美國對日本汽車及汽車零件徵收25%的關稅，並威脅對日本大部分其他商品徵收25%的關稅。隨後，美國於7月23日與日本達成貿易協議，將關稅降至15%，以換取日本向美國提供5500億美元（約新台幣16.6兆元）的投資計畫。

作為日本最大的出口產業，汽車的關稅稅率目前仍遠高於原定的2.5%，這給主要汽車製造商和零件供應商帶來了壓力。

分析師指出，日本對美出口在7月繼續承壓，10.1%的降幅雖較上月的11.4%略有改善，但仍處於高位。美國作為日本最大出口市場，市場疲軟表現也直接影響日本整體貿易狀況。

