晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本出口創4年最大降幅 對美暴跌10.1％！「這產業」是大苦主

2025/08/20 15:52

日本7月出口創四年最大降幅，汽車行業受創最重。（路透資料照）日本7月出口創四年最大降幅，汽車行業受創最重。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅衝擊加劇，日本7月出口年減幅2.6%、創下4年最大，當中對美出口表現則特別疲軟、下降10.1%，其中對美出口的半導體設備出口產業降幅最大、年減31.3%，汽車及零件出口也減少28.4%和17.4%，顯示美國關稅政策對日本高技術產品出口的衝擊範圍正在擴大。

經濟學家警告，日本經濟有陷入衰退的可能性；市場預計，該數據將促使日本央行採取更謹慎貨幣政策立場。

根據日本財務省公佈的數據顯示，日本7月出口年減2.6%，超過市場預期的2.1%，創2021年2月以來最大降幅。當月進口下降7.5%，貿易逆差1175億日圓（約新台幣241.4億元）。

其中，對美國的出口表現尤為疲軟、年減10.1%，汽車出口下降28.4%，汽車零件出口下降17.4%。不過，汽車出口量僅下降3.2%，顯示日本汽車製造商的降價，以及吸收額外關稅的努力保護了出貨量。

日本對美汽車及零件出口分別下滑28.4%和17.4%，半導體製造設備出口降31.3%。出口疲軟威脅日本經濟成長前景，經濟學家警告，日本有陷入衰退的可能性。市場預計將促使日本央行採取更謹慎貨幣政策立場。

日本農林中央金庫總合研究所首席經濟學家南武志表示，儘管日本出口額暴跌，但日本出口商避免了價格大幅上漲，因此出貨量迄今仍保持穩定。他指出，日本出口商最終必須將成本轉嫁給美國消費者，這將進一步阻礙未來幾個月的銷售。

專家指出，日本出口持續下滑，恐帶給日本經濟成長前景出現陰影。市場擔憂，這可能拖累已連續5個季度勉力增長的日本經濟陷入困境，並促使日本央行在貨幣政策上採取更加謹慎的立場。

今年4月美國對日本汽車及汽車零件徵收25%的關稅，並威脅對日本大部分其他商品徵收25%的關稅。隨後，美國於7月23日與日本達成貿易協議，將關稅降至15%，以換取日本向美國提供5500億美元（約新台幣16.6兆元）的投資計畫。

作為日本最大的出口產業，汽車的關稅稅率目前仍遠高於原定的2.5%，這給主要汽車製造商和零件供應商帶來了壓力。

分析師指出，日本對美出口在7月繼續承壓，10.1%的降幅雖較上月的11.4%略有改善，但仍處於高位。美國作為日本最大出口市場，市場疲軟表現也直接影響日本整體貿易狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財