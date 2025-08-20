受災攤商每家1萬元現金援助 郭智輝：以現有預算趕快處理

經濟部長郭智輝今指出，在現有預算支持下儘速處理受災攤商店家的1萬元現金援助，現已著手在盤點。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕丹娜絲颱風及0728豪雨重創南部災區，立委關切攤商的災損補救進度，經濟部長郭智輝指出，在現有預算支持下儘速處理，現已著手在盤點。

郭智輝今出席立法院經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告，並備質詢。民進黨籍立委邱議瑩關切，除製造業補助設備修復外，山區災損嚴重，以觀光為生的攤販商家的生計堪憂，經濟部是否要等到特別預算通過後才能處理災損？

郭智輝強調，行政院長卓榮泰有指示，「不用等到特別預算過後，才來處理救災，我們會用現在有的預算範圍趕快先去做，因為救災最重要」。

郭智輝指出，除製造業災後修復補助外，也有針對店家、攤販等服務業提供每家1萬元的現金援助，現在已經開始進行相關作業了，透過當地管理機構盤點，尤其先針對災損較嚴重的地區。

為協助小規模受災店家儘速恢復營運，經濟部推出「受災店家、攤（鋪）商援助方案」，針對招牌、鐵卷門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家提供新台幣1萬元的現金援助，凡位於行政院公告災區，並具稅籍登記或列管的傳統市場、夜市攤商，皆可提出申請。

台南市政府已在本月11日起受理申請，店家的受理窗口為經濟發展局、市場及夜市的受理窗口為市場處；嘉義市、嘉義縣及高雄市的窗口將由縣市政府儘速公告安排。

