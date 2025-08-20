晴時多雲

財經 > 證券產業

台北自動化大展起跑 廣運：積極佈局數位孿生平台與人型機器人

2025/08/20 10:25

廣運總經理柯智鈞表示，積極佈局數位孿生與人型機器人。（記者張慧雯攝）廣運總經理柯智鈞表示，積極佈局數位孿生與人型機器人。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025年台北國際自動化工業大展起跑，廣運（6125） 攜手旗下集團品牌與全球夥伴參展，宣布於數位孿生平台、半導體物流系統、感知機器人、AI基礎建設與充電樁等五大技術方向，呈現十大亮點產品，宣示廣運邁向AI、機器人應用、智慧製造與綠能城市的藍圖。

總經理柯智鈞表示，廣運是NVIDIA SP成員，提供 NVIDIA數位孿生軟硬體平台，同時也逐步開發設備與機器人虛擬訓練系統，針對半導體 OHT（空中輸送系統）、機器人與各類設備的虛擬訓練系統，有效提升生產效率與操作安全，同時減少實體測試的時間與成本。

柯智鈞指出，廣運也與德國機器人大廠NEURA Robotics 合作，實機展出歐洲最強人型機器人4NE-1、MAiRA AI 認知型手臂及LARA AI協作型手臂，預計於下午舉行簽約記者會；同時，廣運更引進日本人型機器人品牌 Ugo，具備 LLM及客戶端專業領域語言模型，此次展出有Ugo Mini及 Ugo Pro，其中，Ugo Pro更導入「AI電子鼻」模組，能即時監控環境、導覽與口語互動，廣泛應用於醫療、巡檢、導覽等場域。

