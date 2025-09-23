LTN經濟通》接手TikTok 美國今年風雲企業

甲骨文重押人工智慧（AI）雲端業務，股價狂飆。（路透）

甲骨文創辦人艾里森一夜暴富

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭甲骨文（Oracle）股價在9月中旬大漲，這讓甲骨文聯合創辦人艾里森（Larry Ellison） 的財富在單日飆升創下歷史紀錄，其身家甚至一度超越特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），成為全球首富，儘管馬斯克之後再度奪回首富寶座，但艾里森仍是《彭博億萬富翁指數》（Bloomberg Billionaires Index）中，今年身家暴漲最多的富豪，坐穩世界第二大富豪的地位，而這背後原因，和甲骨文重押人工智慧（AI）雲端業務有關。

甲骨文成立於1977年，由艾里森和邁納（Bob Miner）與奧茨（Ed Oates）合資創辦，如今已是全球最大的軟體和硬體公司之一，在這近50年的時間，甲骨文開發了大量的資訊技術（IT） 解決方案，並收購了許多公司，旗下業務以其雲端的企業資源計劃（ERP） 產品聞名，涵蓋商業智慧與金融服務領域，同時也以 Solaris、Java 和 Oracle Linux 等系統而聞名

請繼續往下閱讀...

甲骨文在1979年推出的Oracle資料庫（Oracle Database）是美國首款商用以結構化查詢語言（ SQL） 為基礎、商業化推出的關聯式資料庫管理系統（RDBMS），到目前仍在資料庫市場上占有主要市占率。

甲骨文的產品與服務目前被廣泛應用於全球，包括政府部門、電信業者及醫療領域，這些地方對於資料安全、備援能力與複雜工作負載管理均有高度需求。

甲骨文的產品與服務目前被廣泛應用於全球，如甲骨文就擁有Java程式語言版權。（美聯社）

搭上AI 甲骨文今年旺到不行

隨著科技日新月異，甲骨文也搭上了時下最夯的AI議題。像是美國總統川普今年1月宣布，OpenAI、軟銀和甲骨文這3家科技企業將斥資最高5000億美元，創建名為Stargate（星際之門）的新公司，在美國打造AI基礎設施，並以德州的資料中心為起點，目標是加速新興技術的開發。

在 OpenAI 和 xAI 等公司引領的整個行業轉變中，甲骨文在9月10日公布財報時透露，截至8月31日的第一季，甲骨文就與3家不同客戶簽署4份，價值數十億美元的合約，這使剩餘履約義務（RPO）累積金額年增359％，達到4553億美元。這同時也推動上季營收成長 12%，達到 149.3 億美元。

甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）表示：「未來幾個月，我們預計將再簽下數個規模達數十億美元的大客戶，RPO 很可能突破 5000 億美元。」艾里森也指出：「我們預計，隨著甲骨文將向 3 家超大規模雲端合作夥伴交付 37 座資料中心，總計達到 71 座資料中心，甲骨文的多雲端業務營收，將在未來幾年的每一季都大幅成長。」

甲骨文預測，在本會計年度，雲端基礎設施營收將成長 77% 至 180 億美元，並在接下來4年增長至 1440 億美元。

甲骨文參與了星際之門計畫。圖為星際之門位於德州的AI基礎設施工地。（路透）

甲骨文股價今年漲幅超過80%

相關消息帶動甲骨文股價狂飆，截至9月18日，甲骨文股價今年漲幅超過80%，近3個月的漲幅就高達43%，這也讓現年81歲的艾里森一度成為世界首富，艾里森不只是甲骨文的聯合創辦人，目前還擔任公司董事長兼技術長，其龐大財富主要來自甲骨文的持股。根據最新持股資料，艾里森共持有41%股權，大約是11.6億股甲骨文股票。

《彭博億萬富翁指數》數據顯示，9月10日盤中，甲骨文股價漲幅一度超過40%，導致艾里森的身家一度超過馬斯克，成為世界首富，不過隨著甲骨文股價漲勢收斂，艾里森在9月10日收盤時，以3830億美元的身家，小幅落後給馬斯克的3840億美元。

不過隨著特斯拉股價回神，到了9月18日的數據，馬斯克身家回到4400億美元，已經拉開和艾里森的3600億美元差距，但今年迄今，艾里森身家增加了1680億美元，仍是今年榜上身家增加最多的富豪，並穩居世界第2大富豪的地位，力壓Meta執行長札克柏格（ Mark Zuckerberg）的2720億美元，以及亞馬遜共同創辦人貝佐斯（ Jeff Bezos）的2530億美元。

甲骨文聯合創辦人艾里森9月中旬一度成為世界首富。（路透）

接手TikTok美國業務

美中近期談判達成的TikTok「基本框架協議」，甲骨文也占有舉足輕重的地位，《華爾街日報》報導指出，TikTok所有權將進行轉移，其在美國的業務將由甲骨文、私募股權公司銀湖（Silver Lake）等美國公司組成，並獲得超過80%股權，以確保美方在董事會中擁有主導權。中國母企業「字節跳動」（ByteDance）僅保留約2成持股。

今年九月初，美中兩國達成的協議，未來負責營運TikTok美國業務的董事會將設置7個席位，其中6個席將由美國人擔任，而數據和隱私將由甲骨文（Oracle）負責。

相關協議很可能必須同時獲得美國國會與字節跳動董事會的批准，最終條款仍可能會有所改變。

美中近期談判達成的TikTok「基本框架協議」，甲骨文也占有舉足輕重的地位。（法新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法