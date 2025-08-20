他在Costco買酒、喝完說「頭痛」去退貨！超慘下場曝光

晴時多雲

2025/08/20 10:23

許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加。（法新社）許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加，但也令人好奇，若在好市多進行頻繁退貨，會因此失去會員資格嗎？外媒近期報導指出，若顧客濫用Costco寬鬆且方便的退貨條件，確實有可能會被Costco取消會員資格。

《Food Republic》報導，Costco 的退貨政策在零售業中相當獨特，有「百分百保證顧客滿意」的退貨政策，除個別商品不可退貨，還有電子商品等特殊商品有90天的退貨期限外，其他商品幾乎沒有退貨時間，而且會員卡有購買紀錄，所以顧客也不需要找出收據，這種以顧客為導向的做法讓Costco受到歡迎，但也被有心人士濫用。

報導提到，有些顧客不斷挑戰Costco，反覆退回有爭議的商品，結果因此違反政策，而遭到撤銷會員資格。

根據 Costco 官網「會員權益與條款」的說明，Costco保留絕對裁量權，可隨時終止任何會員資格，且無需提供理由。雖然會員被撤銷並不常見，但也並非空穴來風。

一名 Costco 員工透露，有顧客竟然在「使用床墊長達 10 年後」才退貨，還有人退回一瓶已經喝光的紅酒，理由是「喝了會頭痛」。這名員工在 Reddit 上直言：「如果有人做出明顯濫用政策的荒謬退貨，我們會毫不猶豫地退款，然後立即取消其會員資格。」

雖然Costco並未公開說明什麼情況算是「濫用」，是個灰色地帶，但決定權掌握在員工與管理層手中，他們能透過會員卡查看顧客完整的退貨紀錄。零星退貨通常不會引人注意，但若長期累積過多案例，自然會引起警覺。

報導強調，Costco 通常不會在沒有具體、明確證據的情況下取消會員，但若發現某些顧客反覆利用這套建立於互信基礎上的制度，公司也可能採取行動。所以為了避免風險，最安全的做法是在確定有必要時，才辦理退貨。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

