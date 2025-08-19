晴時多雲

台股創新高後拉回 外資熱錢匯出、台幣貶破30.1元價位

2025/08/19 17:31

外資熱錢匯出，台幣貶破30.1元價位。（記者陳梅英攝）外資熱錢匯出，台幣貶破30.1元價位。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股創新高後拉回，外資獲利了結，熱錢匯出，新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，最終收在30.12元、貶值6.4分，匯價連3黑，寫近3個月新低，成交量也略微放大至15.055億美元。

台股今日在台積電領軍下，大盤指數一開盤即衝上24551.42點，創下歷史新高，惟台股衝高後獲利回吐賣壓出籠，最終收在24353.5點、下跌129.02點，三大法人合計賣超186.17億元，其中，外資賣超110.08億元。

外匯交易員指出，「川澤會」後，美國總統川普雖給予烏克蘭安全承諾，但市場期待俄烏停火落空，市場仍呈現謹慎態度，一度使美元指數出現反彈，加上台股衝高後獲利回吐賣壓出籠，外資熱錢在午後大舉出籠下，使新台幣匯價貶破30.1元價位，延續上週以來的緩貶格局。

本週除地緣政治議題，投資人亦靜待本週聯準會會議記錄以及週五將登場的Jackson Hole全球央行年會上聯準會主席鮑爾的談話，以此判斷聯準會貨幣政策動向。

目前利率期貨市場押注Fed 9月降息1碼機率超過8成，惟市場大致已有反應，除非Fed降息碼數高於預期，美元才有可能進一步走低。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小跌0.03%、韓元大貶0.34%、台幣貶值0.21%、日圓下跌0.175%、新幣與人民幣分別貶值0.05%與0.04%。

