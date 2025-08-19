撼訊顯卡業務續增溫 回收鋰新事業切入日廠供應鏈

撼訊總經理陳劍威看好旗下回收鋰新事業後續的發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠撼訊科技（6150）今日法人說明會上釋出樂觀展望，受惠於超微（AMD）新品市佔提升，公司顯卡主業逐步回溫，並同步推進邊緣AI（Edge AI）與循環經濟兩大新引擎，展現「不再只是板卡廠」的轉型企圖，目前鋰電池已斬獲日本松下電器（Panasonic）訂單，本季逐步小量出貨，後續可望進一步著眼於稀土相關產業。

撼訊目前在顯卡本業上，與超微的合作更趨緊密。除傳統消費性顯卡外，已擴展至工作站（Workstation）與邊緣AI應用，包括針對AI推論設計的高階顯卡，可支援多卡串聯，鎖定金融交易、電商行銷、智慧製造等場景。公司透露，目前相關專案已開始挹注營收，下半年有望放量。

請繼續往下閱讀...

循環經濟則是撼訊下一步的亮點，旗下蘆竹廠已具備投產資格，具備廢電池回收與金屬提煉能力，可再生鋰、鈷、鎳、金、銀等關鍵材料。值得注意的是，撼訊已成功切入日本Panasonic供應鏈，提供再生鋰原料，搶先因應歐盟自 2027 年起要求電池必須含一定比例再生鋰的規範，後續有機會讓撼訊在全球稀土產業中掌握戰略位置。

由於撼訊在循環經濟層面，目前已接獲日本市場小單，後續將進一步鎖定東南亞與歐洲擴張，此外，集團研發的二氧化碳（CO₂ ）捕捉機有望於下半年小量出貨至日本、印尼，完善新事業領域，成為繼顯卡之外的第二成長曲線。

就區域市場來看，撼訊美國業務維持穩健，管理層指出，雖仍受關稅政策不確定性影響，但客戶端需求未見明顯鬆動。日本與韓國市場則表現突出，超微在日本市佔率已接近40%，撼訊同步受惠。中國市場雖競爭激烈，但公司仍維持量能；歐洲則因歐元走強而出現回溫跡象。

展望下半年，撼訊強調將持續鞏固顯卡主力，同時推動高階AI顯卡與循環經濟事業的雙引擎成長。隨著 Panasonic 等國際大廠訂單逐步落地，撼訊有望從「顯卡廠」轉型為兼具AI與稀土題材的多元科技公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法