晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

撼訊顯卡業務續增溫 回收鋰新事業切入日廠供應鏈

2025/08/19 16:53

撼訊總經理陳劍威看好旗下回收鋰新事業後續的發展前景。（記者方韋傑攝）撼訊總經理陳劍威看好旗下回收鋰新事業後續的發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠撼訊科技（6150）今日法人說明會上釋出樂觀展望，受惠於超微（AMD）新品市佔提升，公司顯卡主業逐步回溫，並同步推進邊緣AI（Edge AI）與循環經濟兩大新引擎，展現「不再只是板卡廠」的轉型企圖，目前鋰電池已斬獲日本松下電器（Panasonic）訂單，本季逐步小量出貨，後續可望進一步著眼於稀土相關產業。

撼訊目前在顯卡本業上，與超微的合作更趨緊密。除傳統消費性顯卡外，已擴展至工作站（Workstation）與邊緣AI應用，包括針對AI推論設計的高階顯卡，可支援多卡串聯，鎖定金融交易、電商行銷、智慧製造等場景。公司透露，目前相關專案已開始挹注營收，下半年有望放量。

循環經濟則是撼訊下一步的亮點，旗下蘆竹廠已具備投產資格，具備廢電池回收與金屬提煉能力，可再生鋰、鈷、鎳、金、銀等關鍵材料。值得注意的是，撼訊已成功切入日本Panasonic供應鏈，提供再生鋰原料，搶先因應歐盟自 2027 年起要求電池必須含一定比例再生鋰的規範，後續有機會讓撼訊在全球稀土產業中掌握戰略位置。

由於撼訊在循環經濟層面，目前已接獲日本市場小單，後續將進一步鎖定東南亞與歐洲擴張，此外，集團研發的二氧化碳（CO₂ ）捕捉機有望於下半年小量出貨至日本、印尼，完善新事業領域，成為繼顯卡之外的第二成長曲線。

就區域市場來看，撼訊美國業務維持穩健，管理層指出，雖仍受關稅政策不確定性影響，但客戶端需求未見明顯鬆動。日本與韓國市場則表現突出，超微在日本市佔率已接近40%，撼訊同步受惠。中國市場雖競爭激烈，但公司仍維持量能；歐洲則因歐元走強而出現回溫跡象。

展望下半年，撼訊強調將持續鞏固顯卡主力，同時推動高階AI顯卡與循環經濟事業的雙引擎成長。隨著 Panasonic 等國際大廠訂單逐步落地，撼訊有望從「顯卡廠」轉型為兼具AI與稀土題材的多元科技公司。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財