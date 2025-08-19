7月房地合一年減2成 六都新北唯一成長

7月全國個人房地合一稅稅收達58.2億元，為今年單月最高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕7月全國個人房地合一稅稅收達58.2億元，為今年單月最高，不過，年減幅仍達2成，房產業者指出，2020年疫情爆發後，房價大幅度飆漲，促使該稅收大增拉高，若觀察各稅率級距，則以持有滿5年、適用稅率20%的賣房民眾比率最高。

根據財政部最新統計，7月六都個人房地合一稅稅收，以新北市貢獻最多，有20.5億元、年增幅達6成，也是六都中唯一呈現年增的都會區，第二名則是桃園市的7.5億元、年減幅約10%，第三名為台北市的6.8億元、年減幅約13%，第四名為高雄市的6.7億元、年減幅約43%，第五名為台中市的6.1億元、年減幅約56%，最後則是台南市的3.3億元、年減幅約33%。

請繼續往下閱讀...

中南部三都 稅收衰退較明顯

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，可看出中、南部三都的房地合一稅稅收金額年減幅相對大，推測與中南部房市買氣明顯萎縮有關。

房地合一稅是2016年上路，截至目前為止已快要10年，因此，累積不少適用該稅制的屋主，再加上2020年疫情爆發後，房價大幅度飆漲，通常賣屋都有明顯獲利，因此，帶動該稅收大幅提升，其中有持有滿5年出售、適用稅率20%的售屋民眾占比最高，反觀持有超過10年、適用稅率15%，其實稅率減幅誘因有限。

因此，造成持有5年便出售的比重最高，即便因房市買氣萎縮，可能讓今年全年該稅收不達1千億元，但賣屋獲利者仍占相當大比率，因此，稅收減幅不如買氣衰退來得明顯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法