新台幣匯率下探30.1元 創近3個月新低

2025/08/19 12:14

台股創新高後拉回 新台幣下探30.1元創近3個月新低（記者陳梅英攝）台股創新高後拉回 新台幣下探30.1元創近3個月新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股創新高後股價拉回，外資疑似獲利了結，熱錢匯出，加上「川澤會」進展不大，美元反彈，新台幣兌美元今早最低下探至30.1元，創近3個月新低。中午暫時收在30.095元、貶值3.9分，台北外匯經紀公司成交量6.19億美元。

美俄兩巨頭會談後市場期待「川澤會」能為俄烏停火帶來曙光，惟就目前消息來看，雙方仍有歧見，與市場期待有落差使歐元一度走低，美元反彈。

新台幣匯價延續昨日貶值走勢，今早以30.065元、貶0.9分開出，早盤最低下探30.1元，續呈緩步走貶格局。

匯銀人士指出，本週除地緣政治議題，投資人亦靜待本週聯準會會議記錄以及週五將登場的傑克森洞全球央行年會上聯準會主席鮑爾的談話，以此判斷聯準會貨幣政策動向。目前利率期貨市場押注Fed 9月降息1碼機率超過8成，惟市場大致已有反應，除非Fed降息碼數高於預期，美元才有可能進一步走低。在美元有撐、台美關稅與半導體232條款最終稅率尚未明朗，新台幣短線恐續在30元附近價位徘徊。

