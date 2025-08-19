協議分割與抛棄繼承 遺產稅額大不同

台北國稅局表示，協議分割遺產與抛棄繼承，遺產稅負大不同。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，被繼承人若是經常居住我國境內的國民，其配偶、直系血親卑親屬、父母、受其扶養兄弟姊妹及祖父母等親屬，享有「遺贈稅法」第17條第1項第1款至第5款的扣除額，但拋棄繼承權者，依規定不得扣除。

台北國稅局指出，現行遺產稅免稅額1333萬元、配偶扣除額553萬元、成年直系血親卑親屬扣除額每人56萬元、父母扣除額每人138萬元；配偶、直系血親卑親屬及父母如為重度以上身心障礙者，每人加扣693萬元；受其扶養的兄弟姊妹及祖父母每人56萬元；喪葬費扣除額138萬元。實務上，常有繼承人間協議遺產由部分繼承人繼承，其餘繼承人辦理抛棄繼承，但若繼承人拋棄繼承權，不得扣除拋棄繼承者的親屬扣除額。

舉例說明，某甲2025年1月死亡，遺有配偶乙及成年兒子丙2人，遺產總額為2200萬元，若繼承人自行協議分割遺產（皆繼承），遺產總額扣除免稅額1333萬元、配偶扣除額553萬元、直系血親卑親屬扣除額56萬元、喪葬費扣除額138萬元後，遺產淨額為120萬元，因此應納遺產稅額為12萬元（120萬元×稅率10%）。

不過，若配偶乙拋棄繼承，由兒子丙單獨繼承，就不能扣掉配偶扣除額，遺產總額2200萬元扣除免稅額1333萬元、直系血親卑親屬扣除額56萬元、喪葬費扣除額138萬元後，遺產淨額為673萬元，因此應納遺產稅額為67.3萬元（673萬元×稅率10%）。換言之，因配偶乙拋棄繼承，須多繳遺產稅55.3萬元。

台北國稅局提醒，繼承人於拋棄繼承前，可考慮透過自行協議分割遺產方式，將被繼承人所遺財產進行分配，可適用親屬扣除額，以減輕遺產稅的負擔。

