黃仁勳助攻！SK海力士封神 終結三星DRAM霸主地位

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Wccftech》指出，30多年來，三星電子首次讓出全球DRAM 霸主寶座，SK 海力士憑藉對 AI 晶片的蓬勃發展需求以及與輝達的獨家供應協議，擠下三星奪得桂冠。

《Wccftech》報導，過去幾十年來，三星在DRAM的市佔率保持主導地位，也是客戶首選。然而，隨著人工智慧的興起，SK海力士得益於尖端的HBM（高頻寬記憶體）技術，市佔率大幅提升，登上DRAM霸主。

報導說，三星在DRAM的市佔率創1999年開始公開數據以來最大跌幅。短短六個月內，市佔率就大幅下滑8.8個百分點，從41.5%跌至32.7%，主要原因是該公司未能與輝達等公司簽訂HBM供應契約，意味著該公司失去一個重要的DRAM客戶。

據悉，三星正在推進HBM3E技術，但目前幾乎沒有跡象表明這家韓國巨頭正在努力提升其市佔。

反觀SK海力士多年來一直處於HBM的前沿，因為它是首批與輝達簽訂合約的公司之一。該公司DRAM市佔率來到36.3%，33年來首次超過三星。目前，市場的成長主要得益於輝達和其他製造商對HBM3和HBM3E產品的需求。更重要的是，SK海力士也成為首批全面生產HBM4解決方案的公司之一，早於競爭對手。

