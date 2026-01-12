LTN經濟通》貨幣貶值引大暴動 中東油國進加護病房？

伊朗示威者的口號很快從經濟議題，擴大至抨擊整個統治體制。圖為在英國倫敦伊朗大使館外的示威者。（歐新社）

伊朗貨幣貶值自2024年起加劇

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗與西方國家的核談判破局，聯合國恢復對德黑蘭當局實施武器禁運及其他廣泛制裁，伊朗經濟持續惡化。近年來，伊朗貨幣里亞爾（rial）大幅貶值，對美元匯率屢創新低，雖然國會於去年10月通過貨幣改革，但未能扭轉局勢。受通膨與貨幣貶值影響的民眾，自去年12月底起走上街頭抗議，迅速演變為全國性動盪。據總部位於美國的人權運動人士通訊社（HRANA）統計，截至最新統計，截至1月11日，示威死亡人數增至少538人，超過1萬人遭逮捕。暴動規模之大，引發國際關注。

伊朗貨幣貶值自2024年起加劇，聯合國在去年9月恢復制裁後，凍結海外資產、禁止武器交易及限制彈道飛彈發展，進一步推升物價與里亞爾貶值。統計顯示，2025年里亞爾對美元貶值近半，去年12月通膨率約50%。《華盛頓郵報》指出，民眾多年來受高通膨、經濟增長乏力與國際孤立之苦，主因包括政府治理不善、貪腐，以及核計畫引發的制裁壓力。

伊朗貨幣對美元匯率暴跌至歷史新低，引發3年來最大規模的抗議活動。（美聯社）

示威從德黑蘭手機商場引爆

示威最早起於德黑蘭市中心大巴札的手機商場，因進口商品價格飆升，店家幾乎無法經營。去年12月27日里亞爾兌美元跌至1美元換138萬里亞爾，隔日再貶至144萬里亞爾的歷史新低。抗議迅速擴大，口號從經濟議題延伸至整個統治體制，包括「打倒獨裁者」與讚揚已被推翻的伊朗君主制。學生與卡車司機行會加入示威，部分企業亦以關店方式聲援，涵蓋零售商、診所、汽車經銷、咖啡館與餐廳。

示威蔓延至伊朗31個省份中的21省、46個城市。伊朗官方採取軟硬兼施策略，一方面發放每月約7美元食品補貼以安撫民眾，另一方面則以最高領袖哈梅內伊稱抗議者為「暴徒」，司法部門強調絕不寬貸，並指控示威受美以操控。分析人士指出，這種措辭實質上為安全部隊升級鎮壓行動開綠燈。

據HRANA統計，截至1月11日有超過2277人被捕，更有至少65人喪生。（法新社）

截至11日已至少有65人死亡

截至1月11日，人權組織「人權活動家新聞社」（Human Rights Activists News Agency）指，示威死亡人數增至少538人，超過1萬人遭逮捕。示威活動因網路與電話中斷而難以全面掌握，但抗議已由單純經濟問題，升級為對政府的最大挑戰。流亡海外的反對派領袖、前國王巴勒維之子芮沙持續呼籲民眾大規模示威，抗議中出現支持巴勒維的呼聲，凸顯民眾對經濟困境與政治不滿的情緒。

中東研究所資深研究員瓦坦卡分析指出，制裁與貿易受限導致伊朗成為「單一客戶國家」，大部分石油只能銷往中國，外國投資人避開市場，民眾將資金轉至海外不動產，流動性緊縮，加上神權治理失靈，使經濟困境難以緩解。他批評伊朗將意識形態與外交優先於經濟發展，是造成此次危機的重要因素。

美國總統川普近期再度發出的警告，為這場動亂增添高度不穩定的國際變數。（路透）

川普警告將出手救援人民

國際因素亦加劇局勢不穩。美國前總統川普再度對伊朗發出警告，稱若當局暴力對待和平示威者，美國將「出手救援」，並強調「已全副武裝、準備好了」。近期美軍在委內瑞拉行動增強了川普警告的可信度。國際危機組織分析師拉法提指出，川普政府實際上推進對伊朗政權的長期博弈，結合經濟制裁與必要時的軍事行動，增加外界對局勢升級的擔憂。

綜合來看，伊朗的經濟困境、持續制裁、貨幣貶值與治理失靈，使民眾的不滿累積到臨界點，進而引發全國性抗議。隨著示威持續擴散，政府鎮壓升級以及國際壓力增加，伊朗面臨的政治、經濟與外交多重挑戰，短期內難以緩解，也可能對區域穩定與全球能源市場產生深遠影響。

