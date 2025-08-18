晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

王品10支明星商品登美國試水溫 挖掘美國市場商機

2025/08/18 10:57

王品（2727）集團子公司萬鮮佈局海外市場，首度以10支明星食品參加美國亞洲美食及文化大展試水溫，現在還有台灣留學生，特地拿出國旗在萬鮮攤位合影，直說在海外看到家鄉味很感動。（王品提供）王品（2727）集團子公司萬鮮佈局海外市場，首度以10支明星食品參加美國亞洲美食及文化大展試水溫，現在還有台灣留學生，特地拿出國旗在萬鮮攤位合影，直說在海外看到家鄉味很感動。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團子公司萬鮮佈局海外市場，首度以10支明星食品參加美國亞洲美食及文化大展，期望透過萬鮮參展，挖掘美國市場商機。

一年一度的美國亞洲美食文化大展，被視為亞洲品牌前進美國市場，試水溫最佳時機點，王品集團旗下子公司萬鮮今年首度參展，展示石二鍋爆香石頭鍋湯底、石二鍋沙茶醬、青花驕麻辣鍋等逾10支明星商品。

現場並提供沙茶醬、湯底試吃，展區攤位人潮絡繹不絕、詢問度超高，美國家庭最愛的Walmart 及Sam's Club兩大超市都有專人洽詢，首日上百份沙茶醬及湯底包全數銷售一空，還有台灣留學生特地拿出台灣國旗在萬鮮攤位合影，直說在海外看到家鄉味很感動。

王品集團表示，萬鮮這次參展，除了提高台灣餐飲品牌在國際舞台能見度，更展現與國際接軌的強大品牌力，未來持續將台灣特色美食推廣到全球餐桌。

萬鮮零售品首次在美國亞洲美食及文化大展亮相，也是建立國際商機的重要契機，透過展覽機會，萬鮮與國際買家、通路商及餐飲業者交流合作，探索拓展美國及北美市場的更多可能，目前萬鮮產品已成功進入美國、新加坡、香港等市場，讓海外消費者在家也能享受媲美餐廳等級美味。

萬鮮是王品集團跨足零售市場重要布局，自2019年積極開發零售產品，將王品旗下品牌諸如「石二鍋」、「青花驕」、「陶板屋」等熱銷醬料、湯底轉化為零售商品，已打造逾40餘種零售產品，像是王品嚴選水餃，採特選肉部位與獨家湯汁配方，在台開賣第一年即熱銷百萬顆，在美國參展期間也獲得國際買家高度關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財