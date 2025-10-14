台灣遊客赴韓佩戴「我是台灣人」徽章 避免被誤認中國人而受虧待 韓媒曝反中

韓國人反中情緒高漲，台灣遊客選擇佩戴表明自己是台灣人的徽章，以免被誤認為是中國公民，遭受不當的待遇。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓國內反中情緒日益高漲，台灣遊客選擇佩戴表明自己是台灣人的徽章，以免被誤認為是中國公民，遭受不當的待遇。

韓媒報導指出，社群媒體上出現了一張用韓文寫著「我是台灣人」的徽章，旁邊還有台灣國旗，理由是韓國反中情緒日益高漲。

許多台灣用戶回應稱，韓國人常常難以區分中國遊客和台灣遊客。有些人表示，他們注意到戴胸牌後，店員對待他們的態度有顯著差異。

近幾週，反中抗議活動愈演愈烈。上週五，一個保守派民間團體聚集在首爾市中心明洞的中國大使館附近，高喊「剷除反政府勢力」和「抵制中國影響」等口號，同時對中國公民進行辱罵。

儘管韓國國內抗議活動日益增多，為促進入境旅遊，韓國仍允許中國遊客免簽入境。韓國政府從9月29日起允許三人或三人以上的中國旅行團免簽入境。該政策將持續到明年6月30日。

9月29日，約270人在首爾西部汝矣島再次舉行集會，要求對最近國家資訊資源服務中心發生的火災進行調查，並抗議政府對中國遊客的免簽政策。一些參與者穿著印有反中口號的服裝，包括「天滅中國共產黨」。

