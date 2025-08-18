美關稅「遲遲未降」! 日1家汽車每小時虧1億日圓 英鋼鐵廠恐現倒閉潮

美國關稅遲未落實，導致英國、歐盟和日本與南韓等鋼鐵與汽車業陷入風暴。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然英國、歐盟、日本與韓國近月陸續宣布與美國達成關稅協議，但川普政府承諾的降稅措施至今未兌現，導致該國鋼鐵與汽車產業陷入經濟重壓。《彭博》報導，英國鋼鐵業協會（UK Steel）多數會員的美國訂單已出現下降，如果美國關稅不降至零，今年底許多生產商恐將出現倒閉潮。

至於日本1家汽車製造商因關稅每小時損失高達1億日圓（約新台幣2034萬元）。至於韓國，即使最終關稅降至協議水平，但其主要車企現代和起亞今年仍可能面臨高達50億美元（約新台幣1501億元）的額外成本。

據報導，英國和美國率全球之先達成貿易協議，英國輸美鋼品關稅將降為零，但3個多月過去了，英國鋼鐵業者仍未等到寬減。

《彭博》指出，該協議執行層面的一個技術障礙是，美國堅持要求用於出口的鋼鐵必須在英國「熔煉和澆鑄」。而英國最大的生產商之一Tata Steel UK去年已關閉高爐，無法滿足此要求，預計新爐要到2027年底才能投入使用。

除了英國之外，日本、歐盟和韓國的鋼鐵和鋁關稅高達50%，其挫折感和經濟損失與英國類似，還不斷加劇。

日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，日本一家汽車製造商因關稅每小時損失高達1億日圓。日產汽車公司上個月表示，預計降低關稅將帶來3000億日圓的衝擊，低於先前估計的4500億日圓，但執行長伊凡·埃斯皮諾薩警告稱，由於關稅何時生效以及以何種方式生效尚不明確，因此很難做出準確的預測。

而德國汽車工業協會近日也警告稱，其成員因此產生的成本已達數十億美元、且仍在攀升。至於韓國，即使最終關稅降至協議水平，但其主要車企現代和起亞今年仍可能面臨高達50億美元的額外成本。

貿易數據顯示，儘管由於企業預期美國關稅上調而提前備貨，韓國上半年出口總體保持韌性，但對美汽車出口額下降了近17%，鋼鐵出口額下降了11%以上。

