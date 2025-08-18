晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美關稅「遲遲未降」! 日1家汽車每小時虧1億日圓 英鋼鐵廠恐現倒閉潮

2025/08/18 10:20

美國關稅遲未落實，導致英國、歐盟和日本與南韓等鋼鐵與汽車業陷入風暴。（路透）美國關稅遲未落實，導致英國、歐盟和日本與南韓等鋼鐵與汽車業陷入風暴。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然英國、歐盟、日本與韓國近月陸續宣布與美國達成關稅協議，但川普政府承諾的降稅措施至今未兌現，導致該國鋼鐵與汽車產業陷入經濟重壓。《彭博》報導，英國鋼鐵業協會（UK Steel）多數會員的美國訂單已出現下降，如果美國關稅不降至零，今年底許多生產商恐將出現倒閉潮。

至於日本1家汽車製造商因關稅每小時損失高達1億日圓（約新台幣2034萬元）。至於韓國，即使最終關稅降至協議水平，但其主要車企現代和起亞今年仍可能面臨高達50億美元（約新台幣1501億元）的額外成本。

據報導，英國和美國率全球之先達成貿易協議，英國輸美鋼品關稅將降為零，但3個多月過去了，英國鋼鐵業者仍未等到寬減。

《彭博》指出，該協議執行層面的一個技術障礙是，美國堅持要求用於出口的鋼鐵必須在英國「熔煉和澆鑄」。而英國最大的生產商之一Tata Steel UK去年已關閉高爐，無法滿足此要求，預計新爐要到2027年底才能投入使用。

除了英國之外，日本、歐盟和韓國的鋼鐵和鋁關稅高達50%，其挫折感和經濟損失與英國類似，還不斷加劇。

日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，日本一家汽車製造商因關稅每小時損失高達1億日圓。日產汽車公司上個月表示，預計降低關稅將帶來3000億日圓的衝擊，低於先前估計的4500億日圓，但執行長伊凡·埃斯皮諾薩警告稱，由於關稅何時生效以及以何種方式生效尚不明確，因此很難做出準確的預測。

而德國汽車工業協會近日也警告稱，其成員因此產生的成本已達數十億美元、且仍在攀升。至於韓國，即使最終關稅降至協議水平，但其主要車企現代和起亞今年仍可能面臨高達50億美元的額外成本。

貿易數據顯示，儘管由於企業預期美國關稅上調而提前備貨，韓國上半年出口總體保持韌性，但對美汽車出口額下降了近17%，鋼鐵出口額下降了11%以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財