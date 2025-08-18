晴時多雲

中國7月數據慘澹！金融時報：房市低迷+關稅戰 經濟動能續減

2025/08/18 06:10

中國房地產市場持續低迷，無論消費或投資增幅都遠低於預期，加上美國發動的關稅戰影響，中國經濟欲好不易，前景低迷。（歐新社檔案照）中國房地產市場持續低迷，無論消費或投資增幅都遠低於預期，加上美國發動的關稅戰影響，中國經濟欲好不易，前景低迷。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在房地產市場連續4年成長趨緩之際，中國國家統計局15日公布7月份經濟數據，無論消費或投資增幅都遠低於預期。英國「金融時報」指出，7月的數據「令人沮喪」，加上美國總統川普發動的關稅戰衝擊，中國經濟欲好不易，前景低迷。

相較於6月，在中國70個大中城市商品住宅售價中，一、二、三線城市7月新房平均價格，分別下滑0.2％至0.4％。若與去年同期相比，一線城市新房售價下跌1.1％，是2023年12月以來連續20個月下跌。

中國7月份社會消費品零售總額年增3.7％，增速比6月放緩1.1個百分點，低於「財新傳媒」採訪經濟學家預測均值4.8％，也低於「路透」調查預估中值4.6％，創下年內增速最低。

財新網報導，「以舊換新」政策對汽車業的提振作用明顯退燒，商品零售年增速進一步下滑，拖累7月社會消費品零售總額增速，不如市場預期。

7月的餐飲收入增速低位回升0.2個百分點至1.1％，其中限額以上單位餐飲收入下降0.2％，連續兩個月下降，顯示「整治違規吃喝」的影響持續。

數據顯示，規模以上工業增加值僅年增5.7％，比6月大減1.1個百分點，不僅低於財新調查的均值5.8％，更創下今年以來新低。據報導，製造業進入淡季，加上「反內捲」措施下部分行業限產等影響，7月中國工業生產增速略為減緩。

投資方面，1至7月固定資產投資僅增加1.6％，大幅低於預估的2.7％，累計增速創下2000年9月以來最低水準。

在此情況下，中國政府正致力於因應通貨緊縮，以及工業產能過剩日益擴大的威脅。官方稍早公布的數據則指出，中國7月份消費者物價指數（CPI）與去年同期持平，但生產者物價指數（PPI）比去年同期大減3.6％。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，房市疲軟是中國通縮壓力的罪魁禍首，官方近來提倡的「反內捲」，可能無法單獨成功地提振經濟。事實證明，當局為恢復房市信心而採取的調降貸款利率、將閒置房屋闢為保障性住房、取消限購措施等手段並未奏效，多項房市相關指標都明顯下滑。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，儘管中國的出口成長強勁，但經濟動能仍在減弱。估計當局將觀望並評估第3季經濟放緩的程度，再決定是否在第4季推出新的經濟刺激政策。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟專家黃子春認為，中國今年剩餘時間內經濟復甦的可能性不大，因為中國商品不論是直接輸美或轉口輸美，都面臨高關稅，出口成長仍將面臨龐大壓力。

