晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

拒絕AI就回家吃自己！最狠CEO炒掉8成員工

2025/08/17 21:22

1家企業軟體巨頭因員工抗拒AI浪潮，大規模裁員。（路透）1家企業軟體巨頭因員工抗拒AI浪潮，大規模裁員。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕企業軟體巨頭伊格奈科技（IgniteTech）執行長沃恩（Eric Vaughan），在回顧自己數十年職涯中最激進的決策時，依然無悔。2023 年初，沃恩堅信生成式AI是一場「關乎生死存亡」的變革，他審視了自己的團隊，發現員工們並未完全接受這項變革。最終，他大規模裁減員工。根據《財星》雜誌（Fortune）查閱的數據，沃恩一年內換掉近 80% 的員工。

《財星》17日報導，沃恩表示，從2023年到2024年第一季，伊格奈科技換掉數百名員工，但他拒絕透露具體數字。他說，這極其艱難，但改變員工觀念比提升技能更難。無論如何，這都是一場殘酷的清算，但沃恩堅稱這是必要的，並表示他還會再次這麼做。

沃恩相信每家科技公司都面臨著AI應用的關鍵轉折點，他直言，「我確信每家公司都面臨著這場轉型帶來的生存威脅」。他堅信，如果在AI領域無法取得領先，即使是最強的企業也可能面臨滅亡。

於是，沃恩召集全球團隊進行遠距會議，傳達的訊息非常直接：現在一切都將圍繞著AI，我們將給你們每個人一份禮物，這份禮物是巨大的時間、工具、教育、專案投入，讓你們獲得一項新技能」。而且，公司也開始報銷AI工具和工程課程的費用，甚至還聘請了外部專家來推廣。

沃恩明定每個星期一都為「AI星期一」，員工只能從事AI相關工作，不能接客戶電話，不能制定預算，只能專注於AI專案，且不僅適用於技術人員，也適用於銷售、行銷以及伊格奈科技的每個人。

他補充，這是一項重大投資，結果卻因為大規模的抵制甚至破壞而失敗。沃恩發現，觀念很難建立，在早期還遇到過阻力，「所以我們就辭退那些人了」。

沃恩驚訝的發現，最抗拒AI浪潮的往往是技術人員，而不是行銷或銷售人員，他們對AI無法做到的事情表達了各種擔憂，而不是專注於AI能做到的事情。他補充說，行銷和銷售人員則對這些新工具的潛力充滿熱情。

這種摩擦已得到更廣泛的研究證實。根據專門幫助企業客戶進行AI整合的平台WRITER，所發布的2025年企業AI應用報告，3分之1的員工表示他們曾經「主動破壞」公司的AI部署，千禧世代和Z世代員工中，這一比例高達41%。

調查顯示，這些人可能表現為拒絕使用AI工具、故意產生低品質的資料，或乾脆拒絕訓練。許多人之所以這麼做，是因為擔心AI會取代他們的工作，有些人則對乏善可陳的AI工具或高管的策略不確定性感到沮喪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財