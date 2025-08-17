拒絕AI就回家吃自己！最狠CEO炒掉8成員工

1家企業軟體巨頭因員工抗拒AI浪潮，大規模裁員。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕企業軟體巨頭伊格奈科技（IgniteTech）執行長沃恩（Eric Vaughan），在回顧自己數十年職涯中最激進的決策時，依然無悔。2023 年初，沃恩堅信生成式AI是一場「關乎生死存亡」的變革，他審視了自己的團隊，發現員工們並未完全接受這項變革。最終，他大規模裁減員工。根據《財星》雜誌（Fortune）查閱的數據，沃恩一年內換掉近 80% 的員工。

《財星》17日報導，沃恩表示，從2023年到2024年第一季，伊格奈科技換掉數百名員工，但他拒絕透露具體數字。他說，這極其艱難，但改變員工觀念比提升技能更難。無論如何，這都是一場殘酷的清算，但沃恩堅稱這是必要的，並表示他還會再次這麼做。

沃恩相信每家科技公司都面臨著AI應用的關鍵轉折點，他直言，「我確信每家公司都面臨著這場轉型帶來的生存威脅」。他堅信，如果在AI領域無法取得領先，即使是最強的企業也可能面臨滅亡。

於是，沃恩召集全球團隊進行遠距會議，傳達的訊息非常直接：現在一切都將圍繞著AI，我們將給你們每個人一份禮物，這份禮物是巨大的時間、工具、教育、專案投入，讓你們獲得一項新技能」。而且，公司也開始報銷AI工具和工程課程的費用，甚至還聘請了外部專家來推廣。

沃恩明定每個星期一都為「AI星期一」，員工只能從事AI相關工作，不能接客戶電話，不能制定預算，只能專注於AI專案，且不僅適用於技術人員，也適用於銷售、行銷以及伊格奈科技的每個人。

他補充，這是一項重大投資，結果卻因為大規模的抵制甚至破壞而失敗。沃恩發現，觀念很難建立，在早期還遇到過阻力，「所以我們就辭退那些人了」。

沃恩驚訝的發現，最抗拒AI浪潮的往往是技術人員，而不是行銷或銷售人員，他們對AI無法做到的事情表達了各種擔憂，而不是專注於AI能做到的事情。他補充說，行銷和銷售人員則對這些新工具的潛力充滿熱情。

這種摩擦已得到更廣泛的研究證實。根據專門幫助企業客戶進行AI整合的平台WRITER，所發布的2025年企業AI應用報告，3分之1的員工表示他們曾經「主動破壞」公司的AI部署，千禧世代和Z世代員工中，這一比例高達41%。

調查顯示，這些人可能表現為拒絕使用AI工具、故意產生低品質的資料，或乾脆拒絕訓練。許多人之所以這麼做，是因為擔心AI會取代他們的工作，有些人則對乏善可陳的AI工具或高管的策略不確定性感到沮喪。

