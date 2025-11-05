股匯雙殺！新台幣收30.954元、將回測31元整數關卡

股匯雙殺！新台幣收30.954元、即將回測31元整數關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於AI泡沫疑慮再起，美股帶頭下殺，連動台股開低走低，下跌逾300點，新台幣兌美元匯率也在外資熱錢匯出、美元指數登高下，盤中最低觸及30.986元，逼近31元整數大關，最後收在30.954元、貶值4.8分，匯價連6黑、續創半年新低，成交量17.37億美元。

台股今天盤中一度狂殺逾600點，尾盤跌幅收斂，最終下跌399.5點，收在27717.06點，三大法人同步賣超，合計賣超649.45億元。其中，外資賣超達575.27億元。

匯銀主管表示，以今日匯市交易量能來看，外資匯出量不到1半，若明、後天國際股市沒有反彈，外資持續匯出，台幣很快就會見到31字頭。

對於近期台幣反轉走貶，央行外匯局局長蔡烱民指出，除了外資在逢高出現的獲利調節動作，主要還是美元轉強。尤其是10月份的FOMC會議後，聯準會（Fed）對於12月是否降息釋出不確定訊息，使得市場對未來利率走向的預期出現調整。從預期下半年會有3次降息，回到更早之前預期的2至3次的範圍。

加上美政府關門，市場對於Fed政策方向有些觀望空間。美國整體經濟條件也相對穩健，就業、消費都表現不錯，因此資金多仍留在美元資產，帶動美元維持強勢。而在降息預期減弱下，美公債殖利率也走升。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.34%，主要亞幣除日圓因避險資金流入升值0.02%外，其餘亞幣皆同步走貶，其中，韓元重挫0.69%最多、新幣也下跌0.22%、台幣貶值0.16%、人民幣貶0.06%。

