青年所得再創新高 30歲以下平均年收55.97萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據主計總處調查，2024年所得收入者平均年所得73萬元、續創歷史新高，且各年齡層所得收入均創歷年新高，其中未滿30歲平均所得收入55.97萬元，換算平均月所得約4.66萬元。官員表示，國內經濟持續成長、失業率下降，加上基本工資調高等，帶動國人所得增加，青年所得也續創新高。

根據主計總處資料，去年所得收入者（含受僱者、自營作業者、無業家庭經濟戶長等）1675.3萬人，所得收入（含受僱報酬、產業主所得、財產所得收入、自用住宅設算租金收入、移轉收入等）平均72萬9991元，續創歷年新高；扣除稅費、利息等非消費支出後，可支配所得平均60萬5889元。

按年齡層分，各年齡層所得收入均創歷年新高，未滿30歲所得收入者共146.85萬人，平均所得55萬9665元；30至34歲共115.58萬人，平均所得72萬7425元；35至39歲共128.05萬人，平均所得81萬8726元；40至44歲所得收入者共165.6萬人，平均所得收入90萬3232元；45至54歲共325.65萬人，平均所得94萬4880元居冠；55至64歲有325.65萬人，平均所得83萬2701元；65歲以上共483.35萬人，平均所得49萬2357元最低。

