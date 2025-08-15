焦點股》 宏達電：AI智慧眼鏡激勵 亮燈漲停

圖右到左分別為台灣大商務長林東閔、宏達電資深副總裁黃昭穎、藝人楊祐寧。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕手機股宏達電（2498）受到昨日發表AI智慧眼鏡激勵，今日股價跳空開高後，立即攻到漲停46.95元，創今年2月底以來新高價，截至9:10分，股價仍鎖漲停，成交量逾1.46萬張，漲停委買張數逾7700張。

宏達電昨日正式發表首款AI眼鏡－VIVE Eagle，宏達電資深副總裁黃昭穎指出，看好VIVE Eagle是宏達電HTC史上銷量最大的VIVE裝置，初期以台灣市場為主，未來會擴及到亞洲、東南亞市場，以及歐美地區。

宏達電VIVE Eagle攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務。台灣大哥大商務長林東閔則表示，預期短期內銷售目標5位數，而看好台灣AI智慧眼鏡市場的發展潛力，並預期在10年內台灣智慧眼鏡的總量，將可挑戰百萬支。

黃昭穎說，因為眼鏡的客製化程度較高，因此台灣是第一站，在各市場完成通路規畫、客製產線後，才會推到海外市場，預計今年底到明年第一季才會推向海外。

