美股收盤》標普連3天創高！英特爾飆逾7％ 台積電ADR走低

2025/08/15 05:40

週四美股大致持平，互有漲跌。（路透）週四美股大致持平，互有漲跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國勞工部統計局週四（14日）公布，7月批發價格漲幅高於預期，通膨仍是美國經濟一大威脅。儘管通膨報告不樂觀，但標普500指數連3天創下新高，收盤上漲0.03%。道瓊和那斯達克指數小幅走低，分別下跌0.02%、0.01%，費城半導體指數下跌0.12%，台積電ADR跌0.18%，收在241美元。

綜合外媒報導，數據顯示，衡量最終需求商品與服務價格的生產者物價指數（PPI）月增0.9%，高於道瓊預期的0.2%增幅，創2022年6月以來最大月增幅度。排除食品與能源價格的核心PPI月增0.9%，高於預期的0.3%增幅。排除食品、能源與貿易服務，該指數上升0.6%，為2022年以來最大增幅。7月PPI年增3.3%，為2月以來最大年增幅度，並遠高於聯準會的2%通膨目標。

週四發布的另一份報告顯示，上週美國新申請失業救濟金的人數下降。儘管通膨數據走高，但根據芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具（FedWatch） ，仍預期9月降息的可能性約為93%，僅比前一天略低。

媒體傳出，川普政府正在考慮入股晶片製造商英特爾，其股價飆漲7.38%。其他大型股如輝達上漲0.26%，AMD跌1.84%，微軟漲0.36%，亞馬遜漲2.87%，特斯拉跌1.08%，蘋果跌0.24%。

道瓊工業指數下跌11.01點或0.02%，收44911.26點。

那斯達克指數下跌2.47點或0.01%，收21710.67點。

S&P 500指數上漲1.96點或0.03%，收6468.54點。

費城半導體指數下跌7.117點或0.12%，收5885.49點。

