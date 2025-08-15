獨家》救火隊退場？傳泰山食品幕僚長蘇守斌遞辭呈

兩年前，蘇守斌（左）出任泰山（1218）幕僚長，泰山前總裁詹仁道還特別以「惜才如玉」的書畫，歡迎蘇守斌加入泰山企業的團隊。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕兩年前，老牌食品廠泰山（1218）經營權易主，大股東龍邦（2514）集團算是食品業的門外漢，特別延攬食品業老將蘇守斌出任幕僚長，協助泰山穩定經營團隊，訂定發展策略，近日傳出蘇守斌階段性任務達成，已向董事會遞出辭呈，將於近期離職。

蘇守斌是老味全人，曾任職於美商寶僑、博登、嬌生等企業，1998年頂新魏家併購味全後，挖角他擔任味全食品事業群總經理，並於2002年升任味全總經理。

2009年蘇守斌離開味全，加入永豐餘，2014年味全遭滅「頂」風暴波及，沒人敢接味全執行長，味全老員工出面請託邀請他回鍋擔重任，蘇守斌捱不過員工的請求，於2015年回鍋味全，讓員工如同吃了定心丸。

帶領味全挺過滅「頂」風暴的他，2018年底離開味全，2023年6月龍邦集團拿下泰山經營權，在泰山前董事長詹岳霖力薦下，蘇守斌再次接下燙火山芋，出任泰山幕僚長，重返食品業。

過去泰山詹家掌舵期間，泰山獲利主要仰賴每年認列轉投資全家（5903）便利商店3~4億元的收益，占泰山稅後淨利比重曾高達7成。

少了轉投資全家超商的小金雞挹注，擅長「用損益想策略、用成本訂策略」的蘇守斌在泰山近兩年，協助泰山建構經營團隊及擬訂發展策略，聚焦消費食品事業、食糧事業、國際事業。

去年泰山合併營收達106.82億元，本業營業利益達6.18億元，創下歷史新高；稅後淨利7.42億元，每股盈餘1.53元，火速助泰山轉虧為盈。

今年上半年泰山合併營收達49.29億元、稅後淨利3.22億元、每股盈餘0.66元，年減約1成，主要是受到匯損影響，扣除匯損因素，獲利仍較去年同期成長。

