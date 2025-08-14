晴時多雲

前台企銀董座劉佩真遭起訴 知情人士：薪酬不是董事長自行決定

2025/08/14 13:17

右為前台企銀董事長劉佩真。（資料照）右為前台企銀董事長劉佩真。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕前台企銀董事長劉佩真因居家辦公期間銷假領取獎金，新北地檢署昨以涉不實銷假領取獎金起訴，指劉佩真未透過薪酬委員會等機構簽核自己可按最高比例領取獎金。對此，知情人士表示，根據規定，劉佩真的薪酬經薪酬委員會提報董事長，且泛公股事業董事長及總經理薪酬都要報請財政部核備，不是董事長可以自行核定決定。

知情人士說明，根據金管會「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，上市公司須設置「薪資報酬委員會」，由獨董擔任主席，董監事及經理人報酬均須經薪酬委員會決定，再送交董事會，不是由董事長自行核定。另外，根據規定，泛公股事業董事長總經理薪酬都要報請財政部核備，不是由董總自己決定薪酬。

劉佩真的先生是前行政院主計長朱澤民，她原任輸出入銀行理事主席，2023年接任台企銀董事長，近幾年台企銀業績表現良好，2024年台企銀稅前盈餘140.57億元，稅後淨利112.31 億元，每股稅後盈餘1.23 元，已連續3年獲利超過100億元。劉佩真因病請長假，但仍參與公司相關決策，包括批公文及以LINE下指示等，因居家辦公期間銷假領取獎金，遭新北地檢署介入偵辦，劉佩真因此請辭，今年2月22日生效。

