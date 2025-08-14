財政部清查「洗產地」 4月以來查核1.3萬筆、移送121案

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍（右）、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（左），報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。（記者王藝菘攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國對等關稅已上路，台灣目前適用20％暫時性稅率。財政部最新書面報告指出，海關自今年4月至8月3日，已查核近1.3萬筆，其中121案移送國貿署，依《貿易法》裁處最高新台幣300萬元。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。

由於美方相當重視「洗產地」等違規轉運行為，財政部書面報告指出，為防堵中國及第三地出口貨品洗產地，偽冒台灣製造（MIT）違規轉運至美國，經濟部5月起要求我國產製貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地及標示屬實，截至8月3日以查核逾25.9萬件。

事後嚴處方面，財政部指出，海關自今年4月1日至8月3日，已查核輸美貨物1萬1299筆，移送經濟部國際貿易署裁處121案，依《貿易法》第28條規定，最高可處新台幣300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。

