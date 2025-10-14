特力屋30年磨一劍 將以每股58元登錄興櫃

亞洲最大貿易集團特力（2908）集團總裁暨特力屋董事長何湯雄（右1）今天表示，「30年磨一劍」，集團旗下子公司特力屋（7867）將於10月16日登錄興櫃，推薦證券商認購價格為58元，並預計3年內掛牌上市櫃。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲最大貿易集團特力（2908）集團總裁暨特力屋董事長何湯雄今天表示，「30年磨一劍」，集團旗下子公司特力屋（7867）將於10月16日登錄興櫃，推薦證券商認購價格為58元，並預計3年內掛牌上市櫃。

特力屋是台灣第一個也是營業規模最大的DIY居家修繕賣場，營業範圍涵蓋全台，甚至遍及離島澎湖、金門，目前全台已開出63家特力屋門市與1家桃園南崁特力家居，包括28家特力屋大型店、35家小型社區店、獨立居家商場1家。

請繼續往下閱讀...

特力屋2024年營收達95.13億元、每股盈餘1.7元；今年上半年營收達45.89億元、每股盈餘2.2元，今年2月已完成增資，發行新股2600萬股，資本額從7億提高至9.6億元，特力集團仍保有72.29%主導股權，預計3年內完成上市櫃計畫。

何湯雄表示，集團首次將子公司進行拆分公開發行，特力屋登錄興櫃是意義非凡的里程碑，集團旗下中欣實業3年內也有望走向資本市場，特力和樂轉型後也有機會。

特力集團董事長李麗秋表示，特力屋不是靠資源大、背景硬，而是靠一步一腳印，有堅持、有轉型，也有改變，這次啟動興櫃，要讓特力屋這個30年的品牌，在資本市場有更強韌的體質，永續經營持續為台灣家戶提供專業溫暖的服務。

何湯雄指出，此次興櫃將同時啟動4層特力屋轉型升級工程：第一層，由原先環繞都會週邊創建大型賣場，轉為切入社區或縣市鄉鎮開設小型店面，預計每年淨增6~8家社區店，進一步接近消費者，持續展店擴大市佔。

第二層，推出「社區管家」專業服務模式，以到府服務做為連結顧客最後一哩，預計培養逾1000位社區管家；第三層，致力改善商品利潤結構、強化自有品牌商品，進而規劃以體驗取代銷售，提升獲利能力。第四層，優化現有電商平台操作界面，串連線上線下導流引客，成為居家裝修電商領導品牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法