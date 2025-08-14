焦點股》華通：落後補漲效應發酵 股價直噴漲停

華通泰國廠已進入量產，股價直奔漲停。（華通提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB族群近期上漲無極限，全球HDI板龍頭華通（2313）近兩日也開始出現補漲，外資連續5日買進合計2萬4767張，華通股價今日罕見急拉漲停，再創近1年新高價。

截至9:55分左右，華通亮燈漲停，漲停價78.2元，成交量約8萬張，漲停委買張數逾1.3萬張。

華通今年第2季營運延續第1季淡季不淡態勢，主要是美系手機、平板電腦及筆電、智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，以及交換器、伺服器等皆穩定出貨，整體產能利用率維持在相對高檔。

華通泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第2個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，打下穩固基礎，在AI伺服器和光通訊領域也不會缺席。未來將利用全球HDI領導地位、跨區域的產能布局，積極推進關鍵客戶在系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階SWITCH交換器、光通訊（光模塊、CPO）等領域的合作，目前已有許多客戶的產品進行認證、規劃量產出貨，將可為公司下階段的成長增添新動能。

