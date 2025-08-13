8億打造「微電網」防災 郭智輝： 斷電時可即時供電受災戶

嘉義縣達邦國小的里佳分校在2023年完成設置「防災型微電網」，在去年凱米風災中發揮庇護所功效，提供緊急民生用電需求。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今在「2025第九屆新能源國際論壇」致詞時脫稿透露，政府規劃建置防災用「微型電網」，已在災後復原重建特別預算編列8億元，一旦天災斷電時，就能即時上線滿足緊急民生用電需求。

郭智輝表示，颱風丹娜絲災後電力修復工程費時，台電在12天就讓所有受災戶復電，困難任務的達成堪稱成就，但對於所有用電戶仍是相當不方便。

郭智輝續說，因此經濟部將針對遠距地區啟動區域性的微型電網計畫，特別預算已編列28億元（記者查證是8億元），結合光電、風電等自主能源，搭配儲能裝置，一旦天災地變斷電時，就能在輸電線路整修期間啟動微型電網，如此一來，家家戶戶基本供電能持續維持，包括照明、電風扇、手機充電等都能透過微型電網的備援電力來補給。

郭智輝說完還自爆透露，「這是我講稿裡面沒有寫的喔」，微型電網的初衷就是要讓所有國人面臨天災巨變時仍能迅速恢復正常生活；郭智輝會後受訪補充，微型電網初步規劃是在便利商店、各鄉村里的活動中心及大型宮廟的空間設置，可供受災戶基本盥洗、手機收發訊息、照明，「大家也不會認為太陽能、風力是嫌惡設施，在緊急事件中可發揮功能」。

事實上，這次郭智輝提出的微型電網構想並非天馬行空，結合再生能源、發電機、儲能設備及能源管理系統的「防災型微型電網」並非紙上談兵，在過去已有實際成功案例。

山區、偏鄉等地區一旦因天災造成聯外道路嚴重坍方，就會影響台電搶修速度，道路必須先搶通後，台電人員才能前進搶修復電，因此台電近年來持續推動「防災微型電網」，具體案例就是嘉義縣達邦國小的里佳分校在2023年完成設置「防災型微電網」，在去年凱米風災中發揮庇護所功效，提供緊急民生用電需求。

