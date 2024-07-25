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台電「微型電網」發威！道路中斷地區仍有電

2024/07/25 16:25

台電指出，去年底台電在達邦國小里佳分校設置「防災型微電網」，此次發揮功效，成為在地避難所。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電表示，力拚今晚目標復電率99％，但道路嚴重坍方的地區，尚需搶通才能搶修，因此近年來推動「微型電網」，也在這次凱米颱風襲台之際發揮作用。

台電說明，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電人隨時待命，將在道路交通狀況排除之際，立即投入搶修。

台電續指，近年台電因應部分易致災地區，因聯外道路中斷，而人員無法入山即時搶修復電，台電設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的「微型電網」，可在風災等突發狀況時，自主供電運轉，未來也將持續推動。

實際案例之一是嘉義阿里山里佳部落，在2009年莫拉克風災（八八風災）時，因道路中斷導致台電無法搶修，里佳部落停電達1個月。

有鑑於此，台電去年底就在達邦國小的里佳分校，完成設置「防災型微電網」，也在此次凱米風災中發揮功效，提供緊急民生用電需求，讓在地居民得以有安全的庇護所，等待後續生活機能恢復。

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