富崴稱墊付台電離岸二期工程費 台電：依約付款並無拖欠

台電強調，離岸二期工程「付款依約執行，無延遲或拖欠情形」。示意圖，圖為台電離岸一期風場。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕森崴能源指子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，進入爭議協商程序，承擔近200億元財務墊款壓力。台電強調，工程款項「付款依約執行，無延遲或拖欠情形」。

富崴能源是森崴能源100%持股子公司，目前資本額124.45億元，是國內第一家離岸風電統包工程公司（EPCI），2020年富崴能源得標承攬台電離岸二期計畫統包工程及5年維運合約。

請繼續往下閱讀...

富崴能源表示，工程整體施工進度已逾90%，工程截至目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴能源卻已支付廠商534.5億元，墊款金額近200億元。

台電回應，台電付款均依契約辦理，無延遲或拖欠情形，台電與富崴能源之間的工程契約條文明確，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理。截至目前為止，台電已依約付款予富崴能源達346億元，無任何拖延情事。此外，富崴對外付款非台電可控範疇，富崴能源是否已先行支付其轉包廠商534.5億元、墊付款項達近200億元，屬其內部財務調度，台電無法置評。

富崴能源指出，台電尚有50%履保金未依完工比例退還，相當於27億元，另有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元。對此，台電強調，履約保證金與保留款是合約規定，這些均為依據契約條款所設的階段性付款與保留機制，並非「積欠款項」，乃屬契約簽署前即已約定的規定。

台電表示，調解程序正在進行，台電尊重工程會機制，富崴能源因資金壓力已向公共工程委員會提出調解申請，目前程序進行中，台電亦配合相關協調，並重申台電所有款項均依合約正常支付，並未延誤。

相關新聞請見：

富崴能源承攬台電離岸風電追加款未定 森崴上半年虧44.3億

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法