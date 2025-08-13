晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

富崴能源承攬台電離岸風電追加款未定 森崴上半年虧44.3億

2025/08/13 16:21

富崴能源承攬台電離岸風電追加款未定，森崴總經理胡惠森（左二）表示公司先認虧損、上半年虧44.3億元。（業者提供）富崴能源承攬台電離岸風電追加款未定，森崴總經理胡惠森（左二）表示公司先認虧損、上半年虧44.3億元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕森崴能源（6806）今（13）日召開董事會通過第二季財報，受到子公司富崴能源（6994）與台電離岸風電二期追加工程款項進入爭議協商程序，森崴總經理胡惠森表示，在未定案前先認列損失，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。

除森崴能源外，母公司正崴（2392）與永崴投控（3712）也依持股24.87%及44.16%認列損失；正崴與永崴投控均表示，本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會審查通過後公布財報。

胡惠森指出，富崴能源為森崴能源100%持股子公司，目前資本額124.45億元，是台灣第一家專業的離岸風電統包工程公司（EPCI），2020年富崴能源得標承攬台電離岸二期計畫統包工程及5年維運合約，配合國家政策自組本土風電船隊和海事工程團隊，原定2025年底完成總裝置容量300MW的風電興建，但受種種非富崴能源所能控制的外在不利因素影響，施工成本暴增，專案也面臨極大壓力。

他表示，台電離岸風電二期工程前期探勘、設計、海上施工，接連遭遇COVID 19疫情、烏俄戰爭、全球大缺船、海事工程各類情事變更使得工作無法推進，待疫情舒緩，全球機電設備已暴漲三成，海事工程屬於稀缺資源，漲幅更高、更難取得；同時，胡惠森也說，本案須承攬商墊款施工，又遇到台灣其他離岸風場施工滑椿等狀況，造成銀行金融機構融資保守、利率走揚等諸多利空衝擊，另有諸多施工及成本管控上的困難與困擾，導致工程面臨巨大成本壓力，日前已依約向台電提出工程預算追加案。

此外，富崴能源也承擔巨大財務墊款壓力。本工程整體施工進度已逾90%，但台電尚有50%（27億元）履保金未依完工比例退還，另有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元；胡惠森說，工程截至目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴能源卻已支付廠商534.5億元，墊款金額高達近200億元，亟待台電公司與主管機關正視問題嚴重性，並及時伸出援手。

森崴能源董事會表示，富崴能源已竭盡所能、建立國內離岸風電的自主能力，此次因面臨COVID 19疫情、烏俄戰爭、惡劣天氣…等不可抗力之情事變更狀況，導致承受施工費用巨大，而在台電對於保留款未合理退回及工期展延跟預算追加未明確時，應審慎考量設定子公司富崴能源停損點，以保障廣大投資人權益，避免持續擴大損失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財