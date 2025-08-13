晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

研調估今年AI伺服器需求獨強 明年成長減速

2025/08/13 16:12

集邦指出，2026年AI伺服器歷經2年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度將放緩。（路透）集邦指出，2026年AI伺服器歷經2年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度將放緩。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，2025年全球電子產業市場極為分歧，資料中心建置驅動的AI伺服器需求一枝獨秀，但智慧手機、筆電、穿戴式裝置、電視等終端產品，受到高通膨壓力、缺乏創新商品，加諸地緣政治的不確定性的影響，普遍陷入成長停滯困境。預期2026年AI伺服器歷經2年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度也將放緩，整體電子產業的增長動能將更加趨緩，正式進入低速成長的盤整期。

TrendForce表示，2025年電子產業為規避美國潛在的關稅壁壘與地緣政治風險，並受惠於中國上半年的補貼政策，產業鏈普遍出現顯著的提前拉貨現象，如伺服器（server）、平板、筆電、監視器與汽車的出貨動能，皆從下半年傳統旺季轉移至上半年，導致全年出貨比例趨近上下半年達5成比五成。此情況雖助益廠商上半年營收，卻同時為下半年埋下隱憂，一旦提前拉貨的動能耗盡，第四季恐將面臨訂單量萎縮、高通路庫存去化的雙重壓力。

TrendForce預估，2025年AI 伺服器的出貨量將年增逾20%，隨著雲端服務廠（CSP）紛紛集中資本支出在輝達（NVIDIA）高階GPU與自研ASIC晶片，這種情形也將排擠通用型server的採購預算。

TrendForce認為，與雲端AI的火熱相比，應用於終端裝置的邊緣AI （edge AI）話題已明顯退燒。儘管品牌廠嘗試在終端產品中加入AI功能，目前仍停留在話題行銷階段，尚待殺手級應用出現。TrendForce預估2025年智慧手機與筆電的出貨量將持平去年或僅年增1~2%，電視出貨量將年減1.1%，穿戴裝置市場甚至面臨負成長2.8%的窘境。

展望2026年，預估多數消費性產品出貨將較今年持平或僅溫和成長1%上下，穿戴裝置與汽車市場可能衰退。即便是近期表現強勁的AI 伺服器，歷經兩年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度也將放緩，依目前情況評估，2026年的電子產業將面臨挑戰，需待技術突破或真正能打動消費者的應用出現，才能迎來下一波增長循環。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財