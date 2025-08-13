研調估今年AI伺服器需求獨強 明年成長減速

集邦指出，2026年AI伺服器歷經2年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度將放緩。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，2025年全球電子產業市場極為分歧，資料中心建置驅動的AI伺服器需求一枝獨秀，但智慧手機、筆電、穿戴式裝置、電視等終端產品，受到高通膨壓力、缺乏創新商品，加諸地緣政治的不確定性的影響，普遍陷入成長停滯困境。預期2026年AI伺服器歷經2年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度也將放緩，整體電子產業的增長動能將更加趨緩，正式進入低速成長的盤整期。

TrendForce表示，2025年電子產業為規避美國潛在的關稅壁壘與地緣政治風險，並受惠於中國上半年的補貼政策，產業鏈普遍出現顯著的提前拉貨現象，如伺服器（server）、平板、筆電、監視器與汽車的出貨動能，皆從下半年傳統旺季轉移至上半年，導致全年出貨比例趨近上下半年達5成比五成。此情況雖助益廠商上半年營收，卻同時為下半年埋下隱憂，一旦提前拉貨的動能耗盡，第四季恐將面臨訂單量萎縮、高通路庫存去化的雙重壓力。

TrendForce預估，2025年AI 伺服器的出貨量將年增逾20%，隨著雲端服務廠（CSP）紛紛集中資本支出在輝達（NVIDIA）高階GPU與自研ASIC晶片，這種情形也將排擠通用型server的採購預算。

TrendForce認為，與雲端AI的火熱相比，應用於終端裝置的邊緣AI （edge AI）話題已明顯退燒。儘管品牌廠嘗試在終端產品中加入AI功能，目前仍停留在話題行銷階段，尚待殺手級應用出現。TrendForce預估2025年智慧手機與筆電的出貨量將持平去年或僅年增1~2%，電視出貨量將年減1.1%，穿戴裝置市場甚至面臨負成長2.8%的窘境。

展望2026年，預估多數消費性產品出貨將較今年持平或僅溫和成長1%上下，穿戴裝置與汽車市場可能衰退。即便是近期表現強勁的AI 伺服器，歷經兩年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度也將放緩，依目前情況評估，2026年的電子產業將面臨挑戰，需待技術突破或真正能打動消費者的應用出現，才能迎來下一波增長循環。

